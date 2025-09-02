Una quita insuficiente

María Jesús Montero, Pilar Alegría y Sara Aagesen tras al Consejo de Ministros que ha aprobado la quita de la deuda autonómica. / José Luis Roca

Supongo que todos los hipotecados celebraríamos que nuestra entidad bancaria nos condonase una parte de la deuda. Aunque pudiéramos pensar que se trata de una triquiñuela que esconde una subida posterior del tipo de interés, no conozco a nadie que, en principio, acudiese raudo a la oficina digital para rechazar el descuento. Entonces, ¿por qué el president Mazón y el resto de barones del PP critican la quita de una parte de la deuda? Primero, porque se trata de una iniciativa de un Gobierno débil, como el de Sánchez, para atender al pacto de investidura con ERC. Y segundo, porque ese acuerdo no desbloquea el injusto sistema de financiación autonómica que sigue penalizando las cuentas del Consell.

Más allá de las cifras, y a la espera de la respuesta de Mazón —ya que la condonación es optativa—, hay que remitirse a los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana, que reúne a formaciones parlamentarias, sindicatos y organizaciones empresariales. Este foro viene reclamando por tierra, mar y aire la condonación de la deuda, junto con la necesaria reforma de la financiación, un fondo de nivelación transitorio y un FLA extraordinario ante la falta de liquidez de la Generalitat.

El Gobierno se queda muy corto en la quita de la deuda valenciana, pues debería ser superior a esos 11.210 millones anunciados, un 19% del total, para la comunidad autónoma más injustamente financiada de todas. Además, tampoco se atiende la situación excepcional provocada por la dana, que diez meses después aún requiere un fuerte esfuerzo económico para la reconstrucción pendiente. Así que Mazón se enfrenta a una gran disyuntiva, justo el día en que anuncia 350 millones más en ayudas automáticas para los afectados por la gran riada. No está para rechazar nada, ni siquiera ese injusto oxígeno financiero, pero necesario dada la situación de las arcas de su Consell.

Mazón ha llegado más en forma que Sánchez a este inicio de curso. Basta con interpretar el lenguaje corporal de ambos para comprobar que el presidente del Gobierno ha perdido buena parte de la ilusión que le acompañó en sus primeros años de superviviente político. Más allá de la fisonomía, lo que no tiene un pase es que ambos sigan sin reunirse todavía para hablar de la reconstrucción y de su financiación.