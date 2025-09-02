Otro verano, otro otoño

Jóvenes en el centro de València. / JM LOPEZ

El verano dice adiós, pero esta vez la despedida tiene un tono diferente. Nada es igual desde la tragedia que nos marcó para siempre y la incertidumbre junto al temor por lo que pueda pasar en los próximos meses guían este momento. En breve cambiaremos en el seguimiento de la climatología el calor por las lluvias que vendrán. Viviremos en alerta como la política lo hará atormentada por la imprevisibilidad que caracteriza este tiempo. Entretanto, me quedo con los días de descanso en los que te levantas temprano para ver salir el sol y te acuestas tarde contemplando un cielo limpio y oscuro colmado de estrellas. Destellos de felicidad, y algo de melancolía.

Soy de las que creen que la nostalgia es importante en la configuración de nuestras vidas, incluso de la personalidad, si se toma en su justa medida. Porque nada vuelve a ser lo que fue ni tiene porqué serlo, pero anhelar lo bueno de ayer puede servir en el presente. Y esa es una reflexión que también me hago cuando observo la contienda política actual. Sobre todo, ante ese exceso de polarización y confrontación que no dan tregua.

Pienso en el pasado político reciente, que pareciendo lejano no lo es tanto, y veo a los gobiernos en sus distintos niveles reivindicando competencias o recursos para una mayor autonomía financiera o mejora de la eficacia en la gestión. Construyendo el estado autonómico desde el minuto cero con la aprobación de la Constitución haciendo política; casi siempre negociaciando y, a veces, desde la confrontación. Pero, aún así, nada que ver con lo de hoy. Pienso en ello y no lo hago solo por la añoranza de otro tiempo, sino como una reivindicación para el actual. Porque escucho voces jóvenes acariciando ciertas posiciones ultras; porque escucho voces adultas que hablan de hartazgo y desconfianza ante tanta crispación; porque mi memoria atesora el recuerdo de una vieja voz que me habló de lo que costó llegar hasta aquí, a la democracia. Y no es un agotamiento social sin más a lo que nos enfrentamos, son sus consecuencias. Es evitar el refuerzo de aquello que no queremos que vuelva.