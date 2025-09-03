Diccionario de impostores

Enric Marco, en 2005, quien pretendía haber estado en el campo nazi de Mauthausen como represaliado. / Carlos Montañés

La acepción más difundida de impostor es la que se hace pasar por quien no es, suplantando una personalidad distinta a la que tiene. Y en la Historia se han dado casos muy distintos. Desde aquel que se iba atribuyendo diversos nombres y personalidades en función de los que esperaba conseguir; aquellos que se presentaban con un titulo nobiliario sin serlo: el médico sin titulación que diagnostica enfermedades, incluso opera como cirujano; el que reclama herencias de personas sin herederos claros aportando documentación falsa sobre su relación con el finado; el marchante de arte que intenta vender cuadros de pintores consagrados con copias falsas. Son grandes actores con el vestuario adecuado a su representación y el lenguaje propio del personaje impostado.

En los últimos tiempos con figuras como Enric Marco Batlle que pretendía haber estado en el campo nazi de Mauthausen como represaliado y fabulaba historias de lo que había padecido. Lo eligieron presidente de la asociación de antiguos detenidos y recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana. El historiador Benito Bermejo descubrió que había sido un trabajador español voluntario en Alemania pero nunca había estado en el campo de concentración. Y es justo reconocer que su impostura sirvió para publicitar las condiciones de los campos nazis. O el caso de Alicia Esteve que inventó que había sobrevivido a la torre sur del 11-S desde el piso 78. También aquel que ante la visita de alcaldes o concejales cuando todavía no se conocía bien la figura de los concelleres y la ausencia del mismo en ese momento se sentaba en su despacho y les decía: “cuéntenme”, y se iban convencidos de haber hablado con el titular. Una mezcla entre estafadores, darse importancia, soñar que son otros, y aspiración a salir del anonimato. En cambio, los espías son impostores profesionales. Se afirma que si todos los que manifestaron haber estado en el naufragio del Titanic fuera verdad el peso habría acabado con el trasatlántico en el fondo del mar. Los hay también de ficción como el creado por Max Aub en la supuesta biografía del pintor Josep Torres Campalans que muchos creyeron que era un personaje real, o la figura del Conde de Montecristo, la novela de Alejandro Dumas.

Existe una tendencia humana a travestirse de algo diferente a los que somos y así se celebran fiestas de carnaval con todo tipo de disfraces para esconder la auténtica personalidad, o las vestimentas de las fiestas populares de moros y cristianos. Pero todo ello tiene un limite que no trasciende más allá del tiempo festero. En todo caso existen impostores que no pretenden ocultarse, al contrario, aparentan mucho más de los que en realidad son, y ahí están los que se atribuyen un currículo con grandes aportes de investigación o tirulos inexistentes. De esos hay abundancia de casos que ante la falta de una adecuada investigación sobre lo manifestado, suelen venderse con gran capacidad de seducción y el público las acepta sin comprobación. O aquellos que han investigado hace más de 30 años y viven de ese pasado acumulando honores como si todavía estuvieran en activo. O los que copian de otros autores atribuyéndoselo como si fueran cosecha propia.

Aún recuerdo cómo un alto cargo de la Generalitat afirmó una vez que era un intelectual, y le pregunté dónde vivía. Me dijo que en un pueblo del Alto Palancia y le contesté con una boutade: “no puede ser, allí no hay intelectuales, hay eruditos, buenos investigadores, pero los intelectuales que crean una teoría sobre el mundo o explican una realidad social compleja con impacto original viven en Londres, Oxford, Cambridge, París, Berlín, New York, Harvard, MIT, Berkeley, Princeton, San Francisco, Buenos Aires, Roma, Ámsterdam, Estocolmo, algunos pocos en otras ciudades y centros universitarios. Mi concepto de intelectual es restringido y reservado a aquellos que han creado una obra que sirve como modelo, al menos durante un tiempo. Isaac Berlín, por ejemplo, fue uno de ellos, y Walter Benjamín, Schumpeter, Ortega o Wittgenstein, entre otros. Ahora, en cambio, se utiliza el término en un sentido más amplio, son los intelectuales de segundo orden aunque parece mejor el de experto.