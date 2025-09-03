Opinión | Al tall al tall
L’habitatge: un dret postís
Tots els espanyols tenen dret a un habitatge, diu la Constitució. Ergo, si tenim eixe "dret" vol dir que l’Estat té «l’obligació» d’assegurar-ne el compliment. Però la realitat, que és l’única veritat, demostra que aquest dret és mitat desig mitat relat fantàstic; un dret teòric que no té vigència pràctica, ja que els Plans d’Habitatge, tant de l’Estat com de les comunitats autònomes, s’han quedat curts com el solstici d’hivern. Tan curts que l’habitatge continuarà sent el principal problema dels ciutadans els pròxims anys. No cal ser profeta per avançar tal pronòstic. Basten unes bones orelles i una bona vista per escoltar primer el que diuen els que planifiquen i després observar la realitat de cada dia.
Ara vostès diran: carai, que les mesures incloses als Plans d’Habitatge no milloren l’accés ni fomenten el lloguer assequible? Els Plans són el triomf de l’optimisme sobre la realitat; la banda segueix tocant mentre l’emergència en l’àmbit de l’habitatge navega a bord d'un Titanic que s'acosta al seu iceberg. Els pisos compartits són ja el pa de cada dia: llogar l'habitatge per habitacions en lloc de l’habitatge complet. Modalitat cada cop més freqüent. I si van pel terme, com acostume a fer jo en bicicleta cada dia, les famílies que viuen en magatzems d’eines —les conegudes ‘casas de aperos’— es multipliquen com els rovellons a la tardor. En 9 metres quadrats viu tota la família.
Últimament, es parla molt del sistema dissenyat a Singapur amb ajudes al ciutadà que compra l’habitatge per primera vegada, i amb impostos addicionals a qui en compra un segon o més a fi de desanimar els especuladors. Jo no sé si aquestes polítiques fiscals resoldran el problema; però la intuïció, tan a prop de vegades a l’endevinació em diu que, o l’esquerra soluciona l’accés a l’habitatge, o aquest problema serà la seua tomba. La gent vol una casa on exercir el dret a la intimitat, gaudir d’un cau per viure i reposar, un niu per compartir o per a la soledat, un espai on poder somiar i fer l’amor. Com tots nosaltres.
