Maribel, Maribel

Maribel Vilaplana, durante la entrevista en el estadio del Elche. / Levante-EMV

Dice Pedro Sánchez en la entrevista que meditó dimitir por los casos de Ábalos, Cerdán y Koldo. No es la primera vez que sopesa irse. El resultado de la meditación es el mismo de ocasiones anteriores: mejor no hacerlo y aguantar. Cuando la introspección siempre acaba igual pierde valor como gesto de humanidad y pasa a ser un instrumento retórico más.

Carlos Mazón no tiene entrevista para empezar ciclo, pero pronuncia una declaración institucional para anunciar un paquete adicional de ayudas a los afectados de la dana. Es su primera intervención formal en el inicio del curso político y el mismo día precisamente que el Gobierno de España aprueba una condonación de la deuda autonómica que algo podría aliviar la infrafinanciación valenciana (aunque a uno le parezca una cantidad insuficiente y un reparto poco justo en otro intento de café para todos que nos perjudica). Se trata de marcar agenda antes de que te la marquen. Se trata también de demostrar que sigue al frente y quiere seguir (por si quedan dudas). Y se trata de intentar aplacar protestas, rebajar tensión y reconciliarse con la población que ha sufrido la catástrofe antes de que reviva el dolor al cumplirse el aniversario, porque todo el dinero (350 millones) está previsto que llegue antes del 15 de octubre.

En el arranque del curso futbolístico, Maribel Vilaplana, que podría haber sido la patrona de la televisión pública valenciana, reaparece como voz e imagen del Levante UD un día 29 (no había otro). La marea levantada ha sido importante. Muchos comentarios acababan con el sonsonete de dónde estaban los periodistas en este tiempo para perseguir a la ídem. Es un mantra recurrido en estos diez meses. No es por corporativismo ni por amistad con la citada (al menos, en el caso del que les habla), sino que la profesión valenciana entendió que ella era una víctima colateral, porque quien debía no canceló aquel almuerzo en el peor día y que, por tanto, no procedía el escarnio, en la medida de lo posible.

Dicho esto, la reacción suscitada vuelve a subrayar, por si alguien no se había percatado, que la riada continúa siendo materia muy presente, a pesar de los 309 días transcurridos. Y vuelve a revelar, como en la declaración de Mazón o la entrevista de Sánchez, que el envoltorio es tanto o más importante que el contenido de las palabras. Vilaplana no ha ofrecido una explicación en primera persona, de viva voz, de aquel día trágico de octubre. Si pensaba que podía retornar a su vida pública de antes del 29 de octubre de 2024 sin mediar palabra, como si todo hubiera sido un sueño, es obvio que no.