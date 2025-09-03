El atasco de la movilidad

Tráfico en el centro de València / Levante-EMV

Que el tráfico en València está mal es un dato objetivo. Incluso peor que con Grezzi, que ya es decir, en una apreciación personal. Un problema causado por múltiples factores, pero con un responsable en el candelero, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell. Igual que su antecesor en el cargo, sigue sin entender que la solución más adecuada contra los atascos pasa por la mejora del transporte público. Ni más bicicleta, como antes, ni los menos carriles-bus de hoy. No hay nada más que copiar a las ciudades que lo han resuelto bien. El aumento significativo del vehículo privado en el Cap i Casal responde a las largas frecuencias de paso de la oferta de la EMT, donde algunas pantallas proyectan sin rubor más de 30 minutos de espera. Eso provoca que los autobuses se llenen de pasajeros en dos o tres paradas, lo que obliga a saltarse varias paradas con el consiguiente nuevo retraso. El nuevo Plan Director de líneas de la EMT anunciado a principios de verano era razonable porque asume que el actual está caduco y la propuesta de dos trazados circulares para conectar las zonas con más demandas de pasajeros es oportuna, pero hasta que no entren funcionamiento, que siguen sin fecha de inicio, no se sabrá si ayudan a descongestionar el tráfico.

La falta de atención a la emergente movilidad metropolitana y la imposibilidad de un transbordo eficiente entre Metrovalencia y la EMT es otra de las causas. La falta de vivienda en València ha expulsado a poblaciones cercanas a muchas personas que trabajan en la ciudad, y ante la falta de un servicio de transportes acorde a la demanda, se impone el vehículo privado, pese a la dificultad de aparcamiento. Los accesos de entrada al centro durante las horas punta hacía tiempo que no estaban tan atascadas, y en la mayoría de los casos con ausencia manifiesta de agentes municipales para regular el tráfico, competencia que también recae en el edil Carbonell, por cierto.

Estos primeros días de septiembre, sin colegio todavía, están siendo especialmente conflictivos, y aunque una parte importante es porque muchos todavía están en la cercana segunda residencia para evitar el sofocante calor urbano, miedo me da el lunes.