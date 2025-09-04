Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de València donde se celebrarán la mayoría de juicios relacionados con causas de corrupción. / EFE/Juan Carlos Cárdenas

La democracia no inventó la corrupción, viene de lejos, del tiempo de las cavernas en que ya había ambición desmedida. Estamos hasta la coronilla de corruptos, ladrones, aprovechados, corruptores, aspirantes y palmeros. Un término asignado casi exclusivamente a políticos. Pero no solo a ellos afecta, hablemos de las “otras” causalidades silenciosas, menos publicitadas y con distinta denominación.

Que incluyan el uso y abuso de caudales, por ejemplo. Empresarios que piensan que las sociedades mercantiles que fundaron, son suyas, aunque ningún ente jurídico desayuna, ni es rocío matinal. Están formados por personas que, sin excepción aportan y tienen derecho a su parte. Creer que los dineros de la empresa son para goce personal es un error bastante común. Por ello no hablan de aumentos de salario o repartos de beneficios a trabajadores; no, no están locos. Ventajistas se permiten comprar o vender y no precisamente sus mercaderías. Para algunos es mejor una cena con adornos que liquidar a Hacienda; comprarse un coche a pagar sueldos atrasados; o un viaje que ingresar la Seguridad Social de los trabajadores. Por ello algunas cárceles son residencia temporal de estos linces económicos, aunque menos de los que deberían. También hay obreros cortabolsas y haraganes, jefes o simples operarios pero lo suelen purgar. Y sin hablar de usureros ni especuladores.

Sin sustracción de dinero, pero no menos corrupto, alguna pista. Verbi gratia la Universidad, si miramos con atención se dan casos de cátedras por transmisión genética. O por relación entrañable entre profesor y no siempre meritorio alumno. Casos de ubicuidad en tribunales académicos y su relación con escasos suspensos en doctorandos; o en los de asignación de cátedras vacantes. Fenómeno repetido en otros concursos públicos que parece provocar la reiteración premiativa de algunas estrellas fulgurantes y el olvido de las menos agraciadas. Para que hablar de los negociantes de la edición que como laboriosos pescadores lanzan sus redes autoeditadas a ilusionados Baudelaire paganos. No digamos nada de quién se cree dueño de lo que debe custodiar, lleva gorra de plato y posee la verdad, utilizando la violencia no siempre con mesura, permitiéndose juicios de valor cuyas consecuencias jamás asumirá. Asustan algunas resoluciones judiciales (gracias a Dios pocas) ideológicamente emitidas, o por vagancia, prevaricación o indolencia, sin importarles vida o hacienda de los perjudicados. No olvidemos los eclesiásticos (y no son los más) que usan y abusan de su estatus para el sexo pederasta o no. O los sinvergüenzas que saquean cepillos caritativos (de Iglesia o ONG) sirviéndose sin servir nunca. Tampoco debemos señalar a los temidos periodistas venales que publican o silencian, dependiendo de amistad o nómina. Y a todos nos tienta el vicio universal de no pagar impuestos sin importarnos si hay que cruzar un instante la legalidad.

Sin existir oposiciones a político, ni licenciaturas de diputado, alcalde o concejal, no se necesitan, algunos electos imbuidos de ciencia infusa deciden como sabios; desprecian donaciones librescas siendo curadores, o truecan en megalómanos constructores, o para no equivocarse, no hacen nada excepto cobrar, que es casi peor. Por no hablar de quien no está cuando una parte de su pueblo muere ahogado y no dimite. Hay de todo.

La corrupción es uno de los grandes males sociales, intolerable en todos los ámbitos, pero ¿no es un daño autoinfligido? ¿Acaso olvidamos ética, seriedad y respeto por lo ajeno? En definitiva, ¿podríamos robar? No, no es un tema simple, pero por algo hemos de comenzar; reflexionemos. La inmensa mayoría de políticos, jurados, empresarios, jueces, académicos, policías, artistas, escribidores, periodistas, eclesiásticos y otros, son honrados, incorruptibles y justos. Gracias a Dios.