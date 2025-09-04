Opinión | Perquè em dona la gana
Què estem fent?
Mentre a Gaza s’està duent a terme un genocidi en tota regla, a Europa respirem amb tranquil·litat perquè el conflicte ens queda molt lluny. I a més tenim el “nostre” propi entre Rússia i Ucraïna. Ja no ens afecten “massa” els rostres sagnants de criatures i majors mentre el major genocida de la història els mata de fam i amb bombes.
Netanyahu passarà als llibres per ser el major genocida de la història i per ficar a l’abast de Trump, un altre que crec, que està un poc “tronat”, tota la Franja de Gaza, però sense els palestins, perquè aquest últim faça negocis propis. Diu que en expulsar a la població Gazatí vol construir un gran ressort per al seu benefici personal.
No compten amb la fortalesa del poble palestí que ha lluitat per la seua terra des de fa més de mig segle i que no seran tan fàcils d’exterminar com aquests dos personatges genocides, cadascun a la seua manera, creuen. Queda clar que els atacs terroristes de Hamás l'octubre passat van ser una massacre de gent israeliana. Però el que també queda molt clar és que la resposta que ha donat i està donant Israel és clarament, desmesurada.
El que no acabe d’entendre, és com, l’exèrcit millor armat del món i els serveis secrets millors dotats del món no van saber vorer el que anava a passar. O millor dit, sí que no sabien i ho necessitaven com a excusa per a l’aniquilació total de la població gazatí, criatures incloses, per a poder fer negocis amb aquest territori, una vegada lliurats els fems que el conflicte haja pogut deixar.
Mai pensava que un poble que va patir tot el que va patir el poble israelià a la segona gran guerra, s’acabara convertint en alguna cosa pitjor que del que van ser els nazis a Europa. La gent morta ja es conta per desenes de milers i per centenars quasi cada dia, mentre la resta del món fem crides a trencar relacions i conferències per a buscar la pau. Però mentre Netanyahu i Trump no vegen satisfets els seus objectius, dubte molt que aturen la seua ofensiva a Gaza.
I em pregunte, quan ja tinguen el que volen, s'aturaran o continuaran sobre Cisjordània per intentar eliminar del tot al poble palestí? Voldran fer fora del tot i de tot el SEU TERRITORI, a la gent palestina? S'atreviran aquests dos personatges a tant? Alguna cosa em diu que sí, perquè no tenen cap escrúpol. La vida de les persones no té cap valor per a ells. Només són obstacles a salvar per a aconseguir els objectius que tots dos s’han marcat: L’extermini mitjançant el genocidi del poble palestí.
I mentre la vella i “social” Europa, cada dia més a prop dels postulats de les ultradretes que prediquen i practiquen, aquests dos personatges, amb respostes tímides enfront de la gran barbàrie que vivim. Què vindrà després? Una nova etapa de neocolonialismes on, entre els “senyors de les guerres” es repartiran el món de nou?
Un lloc on, mentre la Xina i Rússia pacten unes normes per a fer que els seus mercats siguen els més homogenis possibles, els Estats Units d’Amèrica marquen uns aranzels per als productes d’alguns països que a Trump no li cauen massa bé per qüestions ben variades, i la resta dels països del món hagen d'obeir sense més ni més?
El poble palestí té tot el dret del món a decidir el seu futur sense cap tutela per part de ningú. Netanyahu hauria d'estar detingut d'immediat per crims de “lesa humanitat” per tot el que està fent a Gaza. I en aquest cas no caben les ambivalències o l'equidistància. O s’està amb els opressors o amb els oprimits. I jo tinc molt clar on estic.
No sé si ho tenen tan clar la gent que està al capdavant de les institucions europees o de l’ONU que, per moltes resolucions que aprove, és incapaç de frenar al genocida i al seu aliat de negocis.
A la gent que ve darrere els deixem un món prou més trist i polaritzat que el que nosaltres ens vam trobar. Alguna responsabilitat tindrem i, per tant, alguna reflexió ens hauríem de plantejar per tal de millorar les coses. Esperem que l’anomenada “flotilla de la llibertat” puga aconseguir el seu objectiu i aplegar a la gent famolenca de Gaza i portar-los els vivers que Netanyahu els nega.
Per la meua banda només espere que els cicles vitals d’aquests dos genocides no siguen massa llargs i que la història els fique al lloc que els correspon, com a dos criminals, que és el que són.
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia