Opinión
Front al masclisme no cap la tebiesa
Tornava de vacances quan el whatsapp va començar a xiular sense parar: ”L’alcaldessa ha cessat al seu cap de premsa”. Vaig pensar que alguna cosa molt greu havia passat i em vaig posar a buscar el detall de la notícia. Un “altercado en la casa de su expareja, la noche anterior produciéndose un intercambio subido de tono”. 'Altercado' és,segons la RAE: "Disputa o discusión fuerte o violenta". Ella havia acudit a la Comissaria a presentar la denúncia, que finalment no va signar, tot i que l’implicat va prestar declaració. Segons la premsa, l’alcaldessa afirmava que el cesse no sabia si seria temporal o definitiu fins que no coneguera tots els fets. Posteriorment, ha declarat que és definitiu, confirmant que l’assumpte és greu, molt greu.
I és que estem parlant de masclisme, d’eixe masclisme que ha sotmés a les dones durant segles i que en 2025, també al nostre poble, es manté de forma dissimulada, en moltes ocasions, i descaradament consentida, en altres, en les cases, en el treball, en els partits polítics o en les organitzacions religioses, mentre que sembla que, si utilitzes la paraula igualtat, és com si passares un cotó per damunt i ja està tot arreglat. I no, queden moltes actituds masclistes per combatre en el dia a dia i a tots els nivells.
La violència contra les dones és una realitat innegable (i no parlem exclusivament d’agressions sexuals) que s’exercís des de molts àmbits i amb formes ben diverses. Negar-la és desprotegir a les víctimes i les deixar-les desarmades per a afrontar el maltractament que pateixen i pretén perpetuar un espai d’impunitat per als delinqüents agressors de dones. Sí, dic bé, delinqüents, perquè cometen un delicte.
Es denuncien més de 40 agressions diàries i la majoria continuen sense denunciar-se per por o falta de recursos de les víctimes. Continuen sent massa les dones que retiren les denúncies. El masclisme mata; cada any són assassinades més de 50 dones per les seues parelles a Espanya i són centenars de milers les agredides. Des de 2013, quasi 500 xiquets i xiquetes s’han quedat orfes, a causa de la violència contra les seues mares i 65 criatures han sigut víctimes.
Les dones feministes socialistes portem dècades tirant endavant lleis que fan este país més igualitari i digne. En 2007, amb el president Zapatero, es va aprovar la Llei per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes amb el suport de tots els grups polítics del Congrés de Diputats amb l’única excepció del PP. Esta Llei, presentada del PSOE, treballada i consensuada per dones socialistes feministes amb tot un conjunt de col·lectius i professionals (tot i que la medalla se la penjaren molts homes), pretenia l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe. El seu desenvolupament (donat que es va dotar amb 490 milions d’euros i a pesar del vot del PP) ha portat avanços importantíssims en l’àmbit del treball i la conciliació, de protecció a la maternitat, creació d’un permís de paternitat, representació equilibrada en la composició dels òrgans i càrrecs de responsabilitat de tots els poders públics, consells d’administració d’empreses o la normativa de règim electoral, entre altres. També la inclusió sistemàtica de la variable sexe en les estadístiques públiques amb nous indicadors que diferencien les situacions i necessitats de dones i d’homes.
Però no s’ha acabat amb la violència contra les dones, que és un problema estructural. Vivim un augment alarmant de la violència sexual contra xiquetes i dones que requereix respostes contundents de tota la societat i de totes les institucions de l'Estat. Ací no cap la tebiesa. Cal tenir ben clar que frivolitzar o justificar comportaments o actituds que impliquen alguna forma de violència contra les dones és sexista i discriminatori.
En aquest context, des dels ajuntaments s’ha de tenir la valentia de dir a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge que no es poden retallar les funcions de les Unitats d’Igualtat dels Serveis Socials d’atenció primària bàsica, que es dona des dels Ajuntaments, perquè suposa desprotecció a les dones. En el nou decret de tipologies elaborat pel Consell de Mazón desapareixen les funcions en detecció i prevenció de violència de gènere, establertes en una normativa de rang superior, i també desapareix el programa estructural d'estes unitats d’Igualtat, recollit al Decret 27/2023 de 10 de març del Consell.
En matèria d'Igualtat, també tenim coses a millorar i proposar a Torrent, com incorporar molt més la perspectiva de gènere en actuacions urbanes, connectant la sostenibilitat amb infraestructures necessàries. La UPV té una càtedra d’Urbanisme i Gènere en la qual assessorar-se. En la legislatura 2015-2019, amb el govern del Botànic (PSPV-Compromís), sent consellera la socialista Maria José Salvador, ja s’impulsaren iniciatives en este sentit, que 10 anys després la Diputació de València presenta com a novetat. La posada en marxa del Consell de les Dones de Torrent, amb participació de tots els col·lectius de dones, també s’ha d’agilitzar.
Tornant al principi, estem davant d'un assumpte greu perquè, quan s’amenaça, es violenta o s’agredeix a una dona, tota persona amb responsabilitat política que se senta demòcrata ha de condemnar este fet amb contundència, exigir accions reparadores per a la víctima, acompanyar-la i posar a la seua disposició tots els recursos disponibles. Allò que més paralitza és la por i les dones som les ames del nostre cos. No volem ni tindre por ni ser valentes, volem ser lliures!.
