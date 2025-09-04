El presidente vuelve a su casa

José Ballester / Levante-EMV

José Ballester Gozalvo y su esposa Teresa Molins Guasach reposarán en el Cabanyal tras haber vivido en Francia el doloroso exilio, a causa de su compromiso republicano, y ser enterrados en tierra extraña.

El fundador del Levante Club de Futbol vuelve a su casa. Pero gracias a su ejemplaridad sus restos reposarán en el lugar que habría preferido sin la derrota militar y el largo tiempo de olvido. Recuperar al fundador legitima a los actuales dirigentes del club y ha de reconfortar a los seguidores levantinistas que creen en la necesidad de que la Memoria Histórica prevalezca.

No fue fácil para los dirigentes deportivos, que además eran notorios militantes en partidos políticos, mantener su vida y libertad cuando las tropas franquistas tomaron el mando en todas las instituciones.

En la cárcel de San Miguel de Los Reyes coincidieron el presidente del Vaencia, Josep Rodríguez Tortajada y el jugador del club Tonico Conde, que también fue represaliado aunque posteriormente pudo continuar su carrera en Andalucía, El presidente del Valencia fue borrado de la lista de los dirigentes pero afortunadamente el club le reconoció su titulo al frente de la entidad. El régimen lo condenó a muerte, pero finalmente se le conmutó la pena y pudo salir a la calle. José Ballester como miles de españoles consiguió cruzar a Francia y allí se estableció hasta el final de sus días. La pena de un destierro indeseado convivió con los avatares de la Guerra Mundial. Incluso en esos años no dejó de mantener sus ideas republicanas y su oposición a Franco. José Ballester fue además de político, maestro, abogado y sobre todo hombre de bien. Colaboró con el Gobierno de la República en exilio y nunca dejó de enorgullecerse de los cargos que había ocupado.

Hijo de maestro del Cabanyal optó por primera carrera la de su padre. Ballester fue pedagogo fundamentado en las ideas proclamadas por la Institución Libre de Enseñanza, doctrina que fue cortada casi de raíz por el régimen franquista.

Ballester vivió en el Cabanyal la fundación del Levante que nació en los aledaños de la playa. Curiosamente un club que se creó junto a las olas es hoy conocido como granota porque fue a orillas del rio desde donde nació la hermandad entre levantinistas y gimnásticos.

Acto de exhumación de los restos de Ballester y Molins en el Cementerio de Villiers-Adam. / Levante UD

El club, decano valenciano, acaba de protagonizar tal vez la mejor de sus victorias. El Levante ha tenido que vivir siempre minusvalorado, como segundón, pero ser seguidor de sus desventuras, que han sido muchas, enaltece a quienes nunca han abandonado su fe.

Quienes desde el ‘trenet’ desembocábamos en la puerta de Vallejo no hemos podido olvidar la vehemencia de quienes alentaban una entidad que siempre luchaba por la pervivencia entre los mejores aunque tardara muchos años en conseguir el ascenso a Primera al eliminar al Deportivo de A Coruña, acontecimiento que viví sentado tras el banquillo de Quique

Ser granota es hoy un signo de distinción deportiva, pero con el regreso de su fundador, muerto en el exilio por la defensa de la libertad, la democracia y la República es mucho más por el apoyo moral a la recuperación de la Memoria Histórica.

Es devolver a un hombre, que fue imagen de unos sentimientos nobles, el respeto que se le negó, pero que hoy reivindicamos. Sumarse al homenaje de quien fue un presidente más histórico por su propia personalidad que por su nota biográfica futbolística, es honrarse uno mismo.