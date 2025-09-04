Opinión | Davant l'inici de curs
Ni llum ni aigua: l'abandonament del PP posa en risc l'inici del curs
El PP, si vol, pot continuar felicitant-se a si mateix, però la realitat és tossuda: els col·legis no estan llestos, les aules prefabricades no compleixen i les famílies estan fartes de mentides
Com a Secretària d'Educació del PSPV a la província de València, no puc ni vull romandre en silenci davant la realitat que afronten milers de famílies, alumnat i professorat. A pocs dies de l'inici del curs, el que hauria de ser un temps d'il·lusió, retrobament i aprenentatge s'ha convertit en un escenari d'incertesa, precarietat i desprotecció. La DANA del 29 d'octubre de 2024 va devastar centres escolars a Alfafar, Catarroja, Massanassa i Algemesí que pel seu estat greu i perillositat estan ara en fase d’enderrocament. Sí, ara, ha llegit bé. Des d'aleshores, la Conselleria d'Educació del PP va prometre solucions ràpides, reconstruccions àgils i una escolarització provisional "en condicions". Deu mesos després, l'únic visible són demolicions tardanes que duraran mesos, aules prefabricades sense muntar o sense subministraments bàsics, patis convertits en solars de terra, pols i asfalt de quitrà i famílies condemnades a l'angoixa de no saber si els seus fills i filles tindran llum, aigua o menjador el 8 de setembre.
No estem parlant de detalls tècnics menors: parlem d'habitabilitat i dignitat. Com pot el Consell pretendre que comence el curs el dia 8 de setembre en barracons dignes i preparats si a dia 1 de setembre no tenen electricitat ni aigua corrent? Com pot el professorat organitzar les classes quan els espais encara no són segurs ni salubres? Aquestes mancances són, en realitat, una vulneració del dret fonamental a l' educació en condicions d' igualtat i seguretat.
El PP ha preferit la propaganda a la gestió. Fotos, promeses i titulars grandiloqüents quan mares i pares —principalment dones, que carreguen amb la responsabilitat de les cures— denuncien que els mòduls encara no estan acabats, que no hi ha aigua ni llum i molt menys internet o que els accessos són intransitables. L'administració del PP no només falla, sinó que mentrestant, minimitza i es burla de la ciutadania, menyspreant la intel·ligència i la paciència d'un poble que ja ha patit prou.
L'educació pública no és un luxe ni un favor de govern: és un dret constitucional. I aquest dret inclou instal·lacions segures, recursos suficients, informació transparent i un acompanyament psicosocial per a comunitats educatives que han viscut la pèrdua de les seves escoles com una ferida emocional. Des del PSPV exigim al Consell mesures clares i urgents:
• Certificats immediats d' habitabilitat i seguretat en cada centre provisional abans que entre alumnat.
• Un calendari públic i verificable de reconstrucció, amb terminis, responsables i pressupost assignat.
• Un pla extraordinari de conciliació que garantisca menjadors, transport i activitats gratuïtes, perquè la càrrega no pot recaure sobre les famílies, i menys sobre les dones.
• Reforç de l' orientació i el suport socioemocional per a alumnat i professorat.
No es tracta de demanar impossibles. Es tracta de complir amb el que dicta el sentit comú, la legislació educativa i el respecte mínim a la nostra comunitat escolar. El contrari és perpetuar la precarietat i legitimar la desigualtat. La comunitat educativa ha demostrat paciència, compromís i una enorme capacitat d'adaptació. Ha esperat solucions que mai van arribar. Ara l'administració deuria estar a l'altura o marxar, sense excuses ni falses promeses. La dimissió dignifica.
El PP, si vol, pot continuar felicitant-se a si mateix en rodes de premsa, però la realitat és tossuda: els col·legis no estan llestos, les aules prefabricades no compleixen i les famílies estan fartes de mentides. El poble valencià mereix alguna cosa millor que un govern que s'amaga baix la propaganda mentre els barracons segueixen a les fosques. Des del PSPV estarem, com sempre, al costat de les famílies, de l'alumnat i del professorat. Al costat dels qui sostenen l'educació pública cada dia amb esforç, compromís i esperança. Davant un govern que incompleix, la nostra veu serà exigència, denúncia i proposta. Perquè l'educació no admet burles ni ajornaments: l'educació és dignitat, igualtat i futur.
I, precisament per això, convidem al conseller d’educació, Sr. Rovira, que trie qualsevol d’aquestos centres per inaugurar l'inici del curs escolar. De pas, li animem a que que li demane al Sr. Mazón que l'acompanye. Podran comprovar de primera mà la realitat que tantes vegades han volgut maquillar amb paraules, però que continua esperant respostes serioses i solucions reals.
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia