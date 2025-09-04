Treinta y seis años de provisionalidad

Salida sur del Puente 9 de Octubre. / Esteban Gonzalo Rogel

En el linde municipal entre Valencia y Mislata, comunicando los barrios Sant Pau y Campanar en el norte y Nou Moles y Soternes en el sur, hay dos puentes paralelos, uno para cada sentido de la circulación y separados por 18 metros, que diseñó el arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava y fueron construidos entre los años 1986 y 1989. Enlazan la avenida Pío Baroja y la calle 9 d’Octubre, con más de 65.000 vehículos diarios sumando ambos sentidos de la circulación, la mayor intensidad media diaria en días laborables de los puentes que cruzan el cauce del viejo Turia.

Separación entre ambos puentes

Quedó pendiente de solución el derribo del edificio construido en 1954 con la antigua alineación existente en la esquina de la actual calle 9 d’Octubre con el paseo La Pechina, que está contorneado desde 1989 por una hondonada de metro y medio correspondiente al nivel de la antigua carretera hacia Madrid. Un saliente que se adentra en la mayor parte de la calzada obligando a bruscas maniobras a los más de 32.000 vehículos diarios que circulan por los tres carriles del puente en dirección sur. Sin embargo, según me han dicho, afortunadamente sin graves encontronazos ni caídas en la hondonada, que está levemente protegida por un murete de poca altura, ya que los conductores están muy atentos al encontrar de frente el obstáculo del edificio.

Los restantes inmuebles del lado oeste de la calle 9 d'Octubre, en los poco más de 300 metros que median entre los puentes y la avenida del Cid, están en tres alineaciones distintas y por ello diferentes anchos de la calle por variaciones en la planificación urbana.

El que más molesta fue construido en 1954, el más cercano a este fue edificado en 1960 a nivel de la antigua calzada y con chaflán a la prolongación de la calle Democracia, los tres más cercanos a la avenida del Cid entre 1950 y 1955 y adentrados hacia la zona de circulación, y los intermedios terminados en 1998 con la última amplitud al trazar la ronda ensanchando la antigua calle.

Treinta y seis años de provisionalidad esperando la supresión de las bruscas maniobras, a pesar de que dijeron que lo solucionarían en breve plazo, posiblemente con un nuevo edificio sustitutorio en el solar de la parte trasera u oeste del actual inmueble para no alejar de la zona a quienes lo habitaban.