Playa de Santa Pola este verano. / Pablo Miranzo

El verano llega a su fin y las playas se vacían. Se acaban las escenas cotidianas, la vida sin filtros. Cuerpos normativos que se mezclan con los otros que escapan a la tiranía de la moda, a la inalcanzable perfección. Cuerpos gordos, flacos; personas altas bajas, de estatura media. Piernas y nalgas de todo tipo, definidas, hinchadas, con o sin celulitis. Cicatrices, bultos, jorobas, vello, barrigas. De vez en cuando, cuerpos esbeltos, trabajados concienzudamente en el gimnasio, los menos, quizás. Pieles tersas, jóvenes; pieles arrugadas, tocadas por el paso del tiempo que no perdona. Cuerpos bronceados, enrojecidos por el exceso de sol y la escasa protección. Pieles blanquecinas, que se protegen de los rayos solares. Rostros sin maquillaje, caras limpias, resacosas, sin abalorios que distraen. Cuerpos casi desnudos, bikinis, bañadores, sombrillas, flotadores, medusas moribundas en la orilla, gaviotas que esperan su botín. Personas calvas, cabellos desordenados, recogidos, canosos.

Personas de aquí y de allá. Familias extensas, personas solitarias, felices, frustradas, tristes, aburridas. Oriundas o con nacionalidades, sexo, raza u orientación sexual diversa. Muchas de la ‘terreta’, pero otras venidas de otras tierras donde vivir es amargo y casi un milagro. La torre de babel sin conflictos identitarios: castellano, valenciano, francés, alemán, inglés… Charlas tranquilas, libros para ser leídos; a veces, sirenas que alertan, silencio. Miradas perdidas, curiosas, indiferentes. El pensamiento que fluye.

Y el mar que no entiende de estatus. La playa sin documentos ni papeleo; la playa como igualador social, cómo lugar donde reconocerse en los demás. Padres y madres que pueden ser padres y madres, sin rutinas, obligaciones ni pantallas que distraen. Criaturas que juegan con la arena y las olas, que protestan, ríen o lloran.

Un otoño que está por venir y playas que paulatinamente pierden su ajetreo diario. Vuelven las redes que nunca se fueron, pero que recuperan con ansia todo el protagonismo. Capturas en formato 3:4. Notificaciones. Instagram sin el contraste de la vida y de los cuerpos reales. Vuelve la impostura, lo que se muestra y lo que se esconde. El libro cerrado en la mesilla de noche, la cita en la peluquería, el estilista y el botox. El candado en la boca. Vuelve la vida que ya no pasea y que se ventila con el mero pasar de un dedo.