El jarrón ‘ximo’

Ximo Puig, en los Encuentros de Radio Valencia-SER. / Francisco Calabuig

Los ex de la política suelen ser mejores, en casi todo, más dialogantes, comprensivos, pragmáticos y con vocación transversal. Aunque lo intentaran en el ejercicio del cargo, es al dejarlo cuando se vuelven estadistas, sobre todo al liberarse de la agenda partidista. Ese es el caso de Ximo Puig, que ha reaparecido en València —donde sigue teniendo la cabeza, pese a su despacho en París—, para impartir una lección de moderación en una sociedad excesivamente polarizada, justo lo contrario de lo que necesita. Puig, seguramente, puede exhibir el título del más honorable de los presidents hasta ahora. Por mucho que repita aquello de que es más un jarrón “ximo” que chino en el PSPV-PSOE, sigue muy pendiente de todo, de lo que ocurre en su partido, aquí y en Madrid, y de coser alianzas en defensa de esa lealtad federal en la que tanto cree, pese al entorno hostil para argumentar cualquier propuesta.

No es difícil adivinar lo que piensa de los actuales cuadros socialistas, ni tampoco de la dirigencia popular, esa que ha roto cualquier puente con la socialdemocracia ante la presión de Vox. Siempre sucede en los grandes acontecimientos, como muestra la película biográfica sobre el eurocomunista italiano Enrico Berlinguer (La gran ambición): cuando ya tenía encarrilado un acuerdo con la Democracia Cristiana a finales de los setenta, tras romper con Moscú, el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro a manos de las Brigadas Rojas frustró aquella gran coalición mediterránea que podría haber sido ejemplo para Europa. Pese al medio siglo transcurrido, aquel conocido compromiso histórico —que pretendía una colaboración entre los partidos de mayor representación (DC, PCI y PSI)—, derivó en una fragmentación y confrontación que enquistó la vida pública italiana y, con el tiempo, ha llegado a contagiar a la española.

Esta misma semana, un buen analista ajeno a los fogones orgánicos preguntó en una tertulia por qué el partido de Ximo Puig no lo presentaba de nuevo como candidato a la presidencia de la Generalitat. La pregunta provocó el silencio en una sobremesa de lo más plural. La melancolía es el peor enemigo de la realidad, pero que alguien que jura no haberlo votado hace dos años crea ahora que es la mejor opción para recuperar una cierta autoconfianza colectiva, visto lo visto, significa que ese jarrón sigue sin agua para las flores.