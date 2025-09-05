Opinión | Mirador
La ciutat metropolitana
L’àrea metropolitana de València, amb vora un 20 % de població d’origen al·lòcton i residència permanent, a banda de la turística i l’estacional, és una realitat econòmica. El seu govern exigeix un pensament que supere les velles creus de terme
L’ésser humà és, per definició, un ésser social. No hi ha “personalitat” al marge de la societat. L’individualisme postmodern, portat a les últimes conseqüències, implicaria el final de la humanitat. Els éssers humans, fins i tot el més radical dels eremites, som també éssers urbans. Uns urbanites “culturals”, si més no. La ciutat --de l’assentament neolític a la global city-- és, en aquest sentit, una de les creacions més determinants de la història. Amb tot, El triomf de les ciutats de què parla Erward Glaeser és un fenomen decididament ambivalent. Les ciutats són espais de creixement i modernitat pluralista, però generen el 80 % de la contaminació, si comptem el consum d’energia i els residus que produeix. La cruïlla és absoluta: o redefinim la ciutat tal com l’entenem o el seu “triomf” en serà la perdició.
Fa a penes un segle només el 10 % de la població vivia en ciutats. La proporció, dalt o baix, es mantenia al País Valencià. Però ara, vist a l’engròs, l’àrea metropolitana de València compta amb més de 2 milions d’habitants en un centenar de municipis que concentren vora el 40 % de la població del país. Una àrea metropolitana que, en realitat, és un exemple de “sistema urbà”, d’acord amb el concepte de Rem Koolhass. Un espai geogràfic però també econòmic i en menor mesura sociocultural i polític, amb dinàmiques cada dia més denses i irreversibles. El debat entre la ciutat compacta (i multifuncional) i l’extensa (produïda per l’sprawl) està decididament superat. L’àrea metropolitana de València és clarament una “ciutat extensa”, de límits difusos.
Els rius i els barrancs no respecten tampoc els termes municipals. La venjança de la geografia de què parla Robert D. Kaplan va evidenciar-se a l’Horta Sud l’octubre passat. Els models d’ordenació territorial havien oblidat que l’aigua sempre busca el seu caixer. La dana va confirmar que la tal ordenació és indispensable, molt especialment en àrees metropolitanes com la nostra, un pol econòmic sense cap ens regulador conjunt ara per ara. Amb la particularitat afegida, en el cas de València, d’un sector primari --a l’Horta i comarques veïnes-- enmig d’uns estructura productiva majoritàriament de serveis. Un territori, d’altra banda, massa esclau d’uns valors estètics que en realitat en són la mortalla. Com en qualsevol paisatge humanitzat, o l’horta i els seus productes adquireixen valor de mercat o la seua fallida econòmica serà el passaport cap al banc de terreny urbanitzable.
Vistes les dinàmiques que operen sobre l’àrea metropolitana de València, és un misteri que els governs d’aquest sistema urbà actuen d’acord amb “l’ordre domèstic de la ciutat medieval” a què es referia fa anys Lewis Munford. L’ajuntament de València, en primer lloc. Però també la resta, immergits en lògiques que no solen ser municipalistes sinó localistes. La governabilitat de l’àrea, inclosa la capital, ha de ser obligatòriament metropolitana. Els habitants de Cullera, de Puçol, de Riba-roja o de Sueca, posem per cas, participen d’uns fluxos econòmics comuns sense veu ni vot en l’ordenació i la gestió territorial conjunta. No és igual a tot arreu, per descomptat. Londres, Tòquio, Stuttgart o Auckland, per citar casos distints, són models de governança que val la pena de tenir en compte. D’altra banda, les ciutats metropolitanes “intermèdies”, com ara València, haurien de ser una avançada en el terreny de la gestió conjunta. El fet demana diagnòstics compartits, planificació estratègica i superació dels sistemes d’idees --“les presons mentals” de què parlava Albert Einstein-- amortitzats. L’àrea metropolitana de València, amb vora un 20 % de població d’origen al·lòcton i residència permanent, a banda de la turística i l’estacional, és una realitat econòmica, si més no. El seu govern exigeix un pensament que supere les velles creus de terme.
En aquest context, les infraestructures s’han d’adequar a les necessitats de tota l’àrea. El metro de Bilbao ha estat, per exemple, un factor clau en la cohesió i la modernització de la capital biscaïna i la rodalia. Com ho han estat, per la seua banda, les línies de metro Jubilee i Elizabeth de Londres. Amb tot, i més enllà de les infraestructures, inclosos els equipaments culturals, el bon govern d’una àrea metropolitana requereix una inversió cultural que no pot ser només estètica i acrítica sinó funcional i discursiva. Al capdavall, els sistemes urbans són nusos de comunicacions dins les xarxes territorials i no-territorials. La densitat i la qualitat d’aquesta “comunicació” --personal, cívica i institucional-- hauria de ser l’energia que l’alimentara com a “entorn creatiu”, per dir-ho com Richard Florida. Una cultura i una comunicació que, en primer lloc, ha d’ajudar-nos a entendre i gestionar una realitat metropolitana que les institucions i els seus gestors no poden obviar més.
