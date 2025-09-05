Fenómeno Vuong

ocean vuong / Anagrama

Me fastidia fascinarme. No está el tiempo (ni la cultura) para muchos alborozos. Qué les voy a contar. Pero me ha pasado con Vuong eso tan poco habitual de encontrar en los libros: un retrato ajustado y sincero para entender el mundo de hoy. Quítenle prosopopeya: es una manera de decir que me he encontrado conmigo mismo y he reencontrado el placer de la lectura.

No es que sea el libro perfecto. Hay tanta urgencia de saltar de un título a otro que siempre encuentro páginas que podían ser eliminadas: como Alfons Cervera, no estoy ya para novelones de tomo y lomo. Pero es el libro. Uno de esos donde encuentras eso en apariencia sencillo pero tan difícil del aroma del tiempo, este, captado como lo sientes pero plasmado en una historia y unos personajes.

Vuong transita en El emperador de Alegría un mundo lúgubre. Un lugar de calles sucias, una ciudad en decadencia y un grupo cansado de expectativas más allá de no sufrir más daños. Un lugar donde los bomberos salen más por sobredosis de ‘fenta’ que por incendios y donde es fácil que tu compañero de trabajo crea que el mundo está gobernado por unos seres reptilianos que viven en algún subterráneo con entrada en la Antártida. Un lugar de la costa este de Estados Unidos llamado Alegría Este por el gusto de la paradoja donde la pregunta usual es ‘por qué me siento tan terriblemente triste’. Y un lugar donde queda, aunque pueda no parecerlo a primera vista, humanidad y lirismo, dos carriles que convergen en uno aunque la carretera esté repleta de socavones: esperanza.

Soy de los que levanta la ceja cuando empieza a oír hablar mucho de un autor. Otra moda más, tiendo a pensar, lo que viene a ser falta de autenticidad. La primera vez que escuché algo sobre Vuong (con ese nombre tan sonoro, casi una marca: Ocean Vuong) fue de Àngels Gregori, que en estas páginas ensalzaba al poeta de origen vietnamita. Luego alguna otra referencia en papeles culturales y, de pronto, una novela, la segunda en su trayectoria, y con lanzamiento potente. Como si todo fuera encarrillado por la industria cultural.

Lo que he encontrado es autenticidad. Páginas sinceras de estilo cuidado de un ser humano en el año 2025 intentando entender algo. Poco más pido ya.