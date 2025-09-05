Opinión
El calvari torrentí
D’autèntic calvari pot qualificar-se aquesta legislatura en què el govern de “PepeVox” de Torrent porta els regnes de la municipalitat; una legislatura en què l’alcaldessa, i la seua cohort no han parat de celebrar-ho tot i aplaudir les seues ocurrències.
Des del primer moment, el pacte forçat començà a fer aigües malgrat que dies abans de la investidura ningú no sabia res i hi havia seriosos dubtes que poguera arribar a rams de beneir sobre si hi hauria “amparo” o no a la ciutat de Torrent.
Quan tot pareixia que agafava bona marxa i velocitat, començaren a escoltar-se veus discordants, queixes i rebombori, fins que al remat el regidor Sr. Maroto va fer sonar la campana del primer assalt del combat o la primera estació del viacrucis. Va dimitir.
El Govern trontollava i la persona que li donava sentit, categoria i capacitat de defendre l’inacceptable i intolerable, deixava la primera línia. El govern es quedava sense el fitxatge més preuat, sense la seua merla blanca.
Calvari amunt i amb el govern a l’esquena, passà l’estiu de 2024 i el gran forat deixat pel delegat d’Hisenda ja s’havia quedat cobert, el que no sabrem mai és si amb suro o amb un bon forjat, però en eixe moment semblava que els forats restaven tapats i, per això, la mula tirà endavant mal que bé. “Veurem com queda la cosa”, diuen els cecs.
La segona estació l’ocupa el silenci provocat pel gran desastre del 29 d’octubre passat, on la descoordinació, una desorganització majúscula i un “des-Amparo” total, han deixat la ciutadania afectada a les fosques i sense els recursos promesos pel govern local i els que havien de vindre des de l’autonòmic.
El “popolo” alçà les graneres i es posà a treballar i a ajudar al poble, a la gent afectada, a causa de la inactivitat dels nostres representants, en veure’s abandonat i desemparat per les persones que havien d’haver gestionat els recursos en l’ajuntament que, en massa ocasions, han estat retinguts amb intencions espúries i amb decisions partidistes internes i manies persecutòries.
És així com hem vist que les targetes per a fomentar el comerç no van eixir sinó després de la campanya de Nadal, que les beques per a esportistes i per material escolar no es van transferir dins del temps que pertocava, o que les subvencions i ajudes a les associacions, grups i entitats s’han vist afectades sense cap explicació.
Respirem amb força i comencem la tercera estació d’aquest calvari: el segon tinent d’alcalde del poble (VOX), anuncià passar-se al grup de regidors i regidores no adscrits, per a disposar de veu pròpia i de vot propi i de la llibertat que sembla que no tenia dins del partit amb qui va concórrer a les eleccions. Una veu, un vot i una llibertat de la qual no disposava ni dins de VOX, ni dins de l’equip de govern, donada la tendència autoritària de la primera regidora en cap.
Alliberat aquest de la corona d’espines, s’ha tornat a obrir tot un món d’expectatives, de llums i de possibles solucions per al poble torrentí, malgrat els “avisos i advertiments” de part de les més altes esferes dretanes locals i autonòmiques, que sembla que no volen soltar eixe fil de poder que els manté en la poltrona.
Mentre això passa, la quarta i cinquena estació del calvari passen més desapercebudes entre comissions d’investigació de la Dana i adjudicacions de contractes inapropiats a amics, coneguts i saludats, en la major part d’ocasions.
La sisena estació d’esta llarga tortura d’incerteses acaba de vessar el got fa ben poc de temps; un got farcit de rancúnia, enveja i malvolença, capaç de descavalcar al cap de premsa del govern, mà dreta de l’alcaldessa, assessor i pesa fonamental i propiciadora (això diuen, jo no he vist res) de moltes de les escenes anteriors, que fins ara s’havien lliurat de la creu.
I per no fer-ho més llarg, a tots i totes els arriba el seu Sant Benet, sense entrar massa en el “quid de la qüestió” de l’última estació, perquè altres li trauran més suc. Amb este viacrucis, amb esta temporada de dolor i passió, quant de temps més pot estar surant a la deriva el govern torrentí sense tindre clar el com, el quan i el perquè estan al capdavant d’un consistori?
Com va dir Vicent Andrés Estellés, “és hora de cremar les paraules i fer, del fum el llenç que òmpliga el món, la tarda, altra vegada el món...”. També Sant Vicent Ferrer ho va deixar dit: “és hora de parlar clar i ras o seure’s en un còdol i callar ja del tot”. Per la part que em pertoca, faré cas a l’un i a l’altre, procurarem no seure a cap còdol i cremarem tantes paraules de diàleg com facen falta, sempre en favor del nostre poble.
