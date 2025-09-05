Un paso necesario pero insuficiente para la financiación valenciana

Reunión de la plataforma Per un Finançament Just, hace un año. / Miguel Angel Montesinos

El gobierno valenciano debería tener la habilidad de tejer un acuerdo que, desde la aceptación crítica de la quita de la deuda, refuerce la unidad de la sociedad valenciana en la exigencia de un nuevo modelo de financiación justo y equitativo que permita a la Comunitat Valenciana mirar al futuro con confianza y sin la losa de la deuda.

Aceptación crítica, porque para la Comunitat Valenciana el debate sobre la quita de la deuda no puede afrontarse sin tener en cuenta la realidad de la infrafinanciación que ha asfixiado a nuestra tierra. Durante años, hemos dicho y repetido que esta falta de recursos ha puesto contra las cuerdas la sanidad, la educación y otros servicios públicos vitales. La Generalitat no ha tenido más remedio que endeudarse a lo grande para poder mantener el bienestar de nuestra gente.

La infrafinanciación valenciana no es solo una queja, es un hecho comprobado. Los expertos lo confirman: recibimos menos dinero por habitante de lo que nos corresponde por nuestro peso en la población y la economía de nuestro país. Esta financiación insuficiente es la que ha creado una deuda histórica, una losa de miles de millones de euros que arrastramos desde hace años. Por eso, aunque la quita suponga una buena noticia, es un paso que se queda corto y que, además, se basa en una lógica que no podemos compartir.

El criterio para determinar el reparto de la quita se ha basado principalmente en la población ajustada, un concepto que tiene en cuenta el número de habitantes junto a otros factores como la edad y la dispersión geográfica. Este criterio beneficia a las comunidades con más población, como Andalucía y Catalunya. Aunque estas comunidades también tienen una deuda muy elevada, la cantidad que se les condona, mayor que la valenciana, se justifica principalmente por su mayor peso demográfico y sus necesidades en servicios públicos.

Aquí es donde está el gran problema. El método de cálculo de la quita no tiene en cuenta que nuestra deuda se debe a un problema histórico de infrafinanciación porque recibimos menos dinero por habitante que otras comunidades. Mientras que autonomías como Cantabria o La Rioja reciben más de 4.500 euros por habitante ajustado, la Comunitat Valenciana apenas supera los 3.100 euros. Esta diferencia, de más de 1.400 euros por habitante, se ha ido acumulando año tras año, obligándonos a endeudarnos para cubrir los servicios básicos.

La solución real y más justa para nuestra Comunitat pasaría por la compensación de la infrafinanciación histórica. Los cálculos económicos demuestran que, desde 2009, la Comunitat Valenciana ha dejado de percibir miles de millones de euros. Si la quita se hubiera basado principalmente en este criterio, nuestra comunidad habría salido mucho más beneficiada. Nuestra deuda habría sido compensada con una cantidad mucho mayor, lo que nos habría puesto en una posición de salida más justa.

Se ha optado por otro camino. El objetivo no ha sido corregir una injusticia histórica de financiación, sino más bien liberar fondos de la deuda para que las comunidades puedan mejorar sus servicios públicos de forma inmediata. Esto, aunque beneficioso en su conjunto, resulta insuficiente para las necesidades de la Comunitat Valenciana, ya que alivia temporalmente la situación, pero no soluciona el problema de raíz. Es decir, es un analgésico con efectos temporales. Alivia, pero no cura.

Aceptación crítica, porque desde el punto de vista de la defensa de los intereses de las valencianas y los valencianos, no es comprensible la posición del gobierno valenciano al anunciar su rechazo a la quita. Negarse a aceptar esos recursos sería un error monumental. Aunque la quita sea insuficiente, los 11.210 millones de euros condonados son un balón de oxígeno tan importante que rechazarlo sería una irresponsabilidad. Además, es una postura que choca con la realidad. No puedes rechazar ingresos tan necesarios para los servicios públicos mientras, al mismo tiempo, bajas los impuestos a las rentas más altas. Esta doble vía, que, por un lado, rechaza una inyección de recursos y por otro disminuye la capacidad de recaudación, es una grave incoherencia que pone en riesgo la financiación de la Comunitat y el mantenimiento de nuestro bienestar.

Los Presupuestos de la Generalitat para 2025 ya contemplan un pago de intereses de la deuda de más de 1.100 millones de euros. Esto significa que más de mil millones de euros de nuestros impuestos se van directamente a pagar intereses, en lugar de destinarse a la sanidad, la educación o las políticas sociales. Con la quita de la deuda, la Comunitat Valenciana se ahorraría una cantidad importante de esos intereses cada año, lo que liberaría recursos para invertir en la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos.

Aceptar la quita, lejos de debilitar nuestra posición, refuerza nuestra reivindicación de un nuevo modelo de financiación que corrija la desigualdad que sufrimos. Es un paso que demuestra que el problema de la infrafinanciación existe y es reconocido, y nos da más fuerza para seguir exigiendo una solución definitiva.