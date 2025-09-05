Opinión | Días de Venus
Placeres marinos
No confundan la carabela portuguesa con esas delicadas embarcaciones deportivas que tantas horas de gozo proporcionan a los marinos deportivos. Y no falseen ni el título de ingeniero forestal ni el carné de patrón de yate
El alcalde de mi pueblo ha decidido, como Ulises, servirse más de su astucia que de su fuerza y opina que el mejor modo de atender a los bañistas es cerrar una playa y dejar abiertas las restantes. O por el contrario abrirlas todas menos una de muestra y así testimoniar la preocupación por servir al cliente. Sólo en la ilusión la playa es edénica.
El año pasado, hacia el final de agosto y en un pueblo de La Marina la escasez de agua llegó a tal punto que su alcalde –que aparecía en los cromos del féisbuc con una bella sotana morada– tuvo a bien organizar una rogativa. Claro que el ayuntamiento recibió otra ayuda en forma de calendario: las masas de turistas tomaban el camino de vuelta a casa y el agua volvía a fluir con relativa abundancia por grifos y mangueras.
Una vez me encargaron un reportaje sobre la escasez de agua (de consumo humano o, al menos, humanoide) y el redactor jefe retrasó cuanto pudo la emisión por motivos patrióticos de modo que en pleno verano vestía ropas invernales: abrigo, a decir verdad.
Afortunadamente, todos sentimos como propio el deber de velar por un recurso tan valioso como el agua (y el turismo). Este año hemos incorporado algún detalle exótico: los chicos del coro, adolescentes judíos que animaron el interior de su vuelo a París, abriendo puertas y pulsando botones, descolgando máscaras de oxígeno y cosas así y que, al final, recibían una manita de hostias. Gracias, Benemérita. Para que luego digan que el personal es antisemita o tal vez neohitita, o puede que pertenezca a algunos de los enigmáticos pueblos del mar, que todo puede ser.
En cualquier caso, no confundan la carabela portuguesa –una medusa larga y con muy malas ideas, en un animal que tan poco las necesita–, con esas delicadas embarcaciones deportivas que tantas horas de gozo proporcionan a los marinos deportivos. Si no se pierden como el otrora president de la Generalitat, Joan Lerma ¡Ah! Y no falseen ni el título de ingeniero forestal ni el carné de patrón de yate pues pueden llegar a las Malvinas o a las Georgias del sur y los pingüinos no singlan. Ni arden. Ni falan galego.
