Placeres marinos

El alcalde de mi pueblo ha decidido, como Ulises, servirse más de su astucia que de su fuerza y opina que el mejor modo de atender a los bañistas es cerrar una playa y dejar abiertas las restantes. O por el contrario abrirlas todas menos una de muestra y así testimoniar la preocupación por servir al cliente. Sólo en la ilusión la playa es edénica.

El año pasado, hacia el final de agosto y en un pueblo de La Marina la escasez de agua llegó a tal punto que su alcalde –que aparecía en los cromos del féisbuc con una bella sotana morada– tuvo a bien organizar una rogativa. Claro que el ayuntamiento recibió otra ayuda en forma de calendario: las masas de turistas tomaban el camino de vuelta a casa y el agua volvía a fluir con relativa abundancia por grifos y mangueras.

Una vez me encargaron un reportaje sobre la escasez de agua (de consumo humano o, al menos, humanoide) y el redactor jefe retrasó cuanto pudo la emisión por motivos patrióticos de modo que en pleno verano vestía ropas invernales: abrigo, a decir verdad.

Afortunadamente, todos sentimos como propio el deber de velar por un recurso tan valioso como el agua (y el turismo). Este año hemos incorporado algún detalle exótico: los chicos del coro, adolescentes judíos que animaron el interior de su vuelo a París, abriendo puertas y pulsando botones, descolgando máscaras de oxígeno y cosas así y que, al final, recibían una manita de hostias. Gracias, Benemérita. Para que luego digan que el personal es antisemita o tal vez neohitita, o puede que pertenezca a algunos de los enigmáticos pueblos del mar, que todo puede ser.

En cualquier caso, no confundan la carabela portuguesa –una medusa larga y con muy malas ideas, en un animal que tan poco las necesita–, con esas delicadas embarcaciones deportivas que tantas horas de gozo proporcionan a los marinos deportivos. Si no se pierden como el otrora president de la Generalitat, Joan Lerma ¡Ah! Y no falseen ni el título de ingeniero forestal ni el carné de patrón de yate pues pueden llegar a las Malvinas o a las Georgias del sur y los pingüinos no singlan. Ni arden. Ni falan galego.