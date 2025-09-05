Rovira y el (mal) trato a los niños de la dana

Imagen de los prefabricados del CEIP Orba de Alfafar. / Germán Caballero

Se veía venir. Desde hace tiempo. Familias, docentes y hasta los más pequeños de la casa lo veían venir: nada estaría preparado para la vuelta al cole en los colegios arrasados por la dana. Se sabía. Nada. A ver, precisemos, para no ser injustos. Sabían, sabíamos, que los meses pasarían y que allá por el verano se iniciaría la demolición de los colegios devastados y que corriendo, a última hora, se instalarían decenas y decenas de barracones, en los mejores casos. Digo en los mejores porque en los peores, seguiría la diáspora de escolares por diversos centros, salas, municipios, etcétera. Como si los niños fueran paquetes de Amazon, sin emociones, memoria y derechos. En total, son cerca de 3.000 escolares.

La dana del 29 de octubre inundó 115 centros educativos y destrozó ocho por completo. Pero también se llevó por delante muchas otras infraestructuras. A principios de agosto, la Generalitat inauguraba la última de las autovías de carácter autonómico afectadas por la riada, la de Torrent. A sus espaldas, en diez meses, se han arreglado puentes caídos, viales desaparecidos y se han reconstruido pasarelas, carreteras y vías de metro. También lo ha hecho el Gobierno central, la diputación y los ayuntamientos. Un esfuerzo descomunal. La adjudicación por vía de la emergencia ha propiciado una reconstrucción exprés para intentar volver a la normalidad lo antes posible, sobre todo de cara a posibles y nuevas inundaciones otoñales. Entonces, ¿qué ha pasado con los centros escolares? ¿Por qué estamos a 72 horas de empezar el cole y hay alumnos que no lo podrán hacer?

Las imágenes de los barracones del CEIP Orba de Alfafar rompen el alma. A simple vista, cualquier persona a la que se le preguntara sobre el destino de los mismos sin conocerlo previamente diría que se asemeja a Guantánamo e incluso a los invernaderos de Almería. Como solución provisional ante cualquier emergencia o catástrofe son una buena opción, pero casi 11 meses después son una vergüenza. Ni un árbol, ni suelo de colores, ni espacio de juegos, ni deportivos.... Absolutamente nada que haga sentir a niños y niñas que han sufrido un auténtico trauma que están en un entorno amable. Todavía ayer, hormigoneras, máquinas, cables y palas inundaban las futuras aulas de miles de escolares en un entorno frío, impersonal e incómodo, muy incómodo. Y mi reflexión no puede ser otra: en la pandemia, muchas de las medidas se adoptaron sin tener en cuenta las necesidades diferentes de los más pequeños y jóvenes y ahora, once meses después de la mayor tragedia que ha vivido esta tierra en décadas, ellos vuelven a ser los últimos en la cola, bien por una cuestión de prioridades de la Generalitat o bien por pura inoperancia de la conselleria responsable del asunto.

¿Aquí es la reconstrucción?

Sea como fuere, que el conseller del ramo José Antonio Rovira no es, ni de lejos, el de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha quedado visto en estos meses de reconstrucción. Ni a Dios nos hubiéramos podido amparar si el encargado de las grandes obras hubiera sido el primero y no el segundo, desaparecido durante casi toda la reconstrucción excepto para algo muy importante para su electorado: la consulta educativa.

Si los menores tienen que ir a barracones porque no hay más opción, sea. Pero que los barracones se hubieran podido convertir en algo más humano, acogedor o amable es algo de lo que no me tendrán que convencer. Y ahí ha faltado interés, como en casi todo. Y no tiempo.