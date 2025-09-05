Israel se blanquea con el deporte

El pelotón a la salida de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 este jueves en Laredo (Cantabria). / Javier Lizón / EFE

Nos hemos pasado años llorando por el Holocausto, el que, por cierto, también padecieron miles de españoles. Verbigracia; Mathausen. Nunca renunciaremos a maldecir el deseo nazi de acabar con los judíos, pero tampoco olvidaremos jamás, al menos algunos, el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y Cisjordania. En la Vuelta Ciclista a España, obviando que se produzca algún maltrato, lesión o similar a los ciclistas que corren en el equipo israelí, es justo y necesario que las protestas de ciudadanos que ondean banderas palestinas sean tenidos en cuenta como personas que defienden la vida y la libertad de los gazaties. El equipo de Israel blanquea en parte a su criminal gobierno. Y contra este conjunto deportivo no se han tomado medidas ni prohibiciones para participar en eventos internacionales. No pueden correr los rusos, en Juegos Olímpicos han de participar bajo bandera olímpica y la selección nacional de Palestina tuvo que jugar partidos de clasificación para el Mundial en Jordania. Las preguntas son sencillas. ¿Por qué el Maccabi de Tel Aviv juega la Eurocopa de baloncesto? ¿Por que Israel juega futbol con Europa y a Palestina la mandaron a Asia?

Israel no es solo un estado. Su influencia va mucho allá. Por ejemplo en Wall Street. Es el dinero que manejan empresas internacionales y más de un país mira hacia otro lado porque tiene deuda pública con ese Estado. Es cierto que hay países que se ciscan en los derechos humanos y también blanquean por medio de los dólares su particular régimen.

La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao / Luis Tejido / EFE

La dirección de la Vuelta no puede expulsar al equipo de Israel porque está sometida a los dictados de la Unión Ciclista Internacional. En realidad debería ser el conjunto que compite con el nombre de Israel el que abandonara por no ser querido por miles de aficionados al ciclismo. Y por los miles de personas que con la olla en ebullición se han percatado de la oportunidad de protestar en favor de Palestina y lo van a hacer ahora. La dirección de la Vuelta, además, tal vez goza de algún patrocinio detrás o delante del cual hay una empresa israelí.

Israel no es un país simplemente mediterráneo. Es una potencia mundial porque cuenta con el apoyo de naciones como Estados Unidos y silencio de la mayoría. Todo cuanto se ha hecho en favor del pueblo palestino has sido poco, tarde y sin resultados óptimos. Donald Trump quiere hacer en Palestina un ‘resort’ de la zona y Netanyahu no desea acabar como Hitler que afortunadamente, pese a los hornos crematorios, no consiguió acabar con el pueblo judío. Netanyahu se ha propuesto acabar su misión con la eliminación de un pueblo que ni siquiera cuenta con el decidido apoyo de países de su misma religión. Hollywood ha filmado gran número de películas dedicadas al holocausto.No veo que en el mismo lugar se vayan a grabar cintas a favor de la memoria del holocausto gazatí.

Y mientras tanto, la autoridades futbolísticas del mundo seguirán aceptando la participación de israelíes mientras los rusos y en un tiempo los surafricanos, no pudieron lucir su bandera.