Los inmortales

Dos tiranos devenidos en alquimistas conversaban hace unos días sobre la eterna juventud mientras exhibían el potente poderío militar chino a través de un desfile aderezado con cañonazos en Pekín. Vladímir Putin y Xi Jinping quieren plantar cara al mundo y, además, ser inmortales. La conversación, captada por un micrófono que se quedó abierto, estaba fuera del guion y conocerla solo sirve para comprobar la magnitud de la indecencia de estos sujetos. Por cierto, en el evento también estaba el dictador norcoreano. La casualidad ha querido que se haya producido en un lugar tan simbólico como es la plaza de Tiananmen. Sí, allí donde se produjo la gran masacre por parte de las autoridades chinas en junio de 1989 contra miles de civiles tras las protestas iniciadas por jóvenes estudiantes —qué paradoja, verdad— que reclamaban cambios políticos hacia una mayor libertad. El resultado de aquello lo conocemos: un baño de sangre y más autoritarismo.

China es hoy una potencia económica, pero sigue aplicando leyes represivas totalmente contrarias a los derechos humanos. Rusia también lo hace y, además, suma a su cuenta de resultados la invasión de Ucrania con sus correspondientes miles de muertos, heridos, desplazamientos, hambre y todo lo que una guerra conlleva: la máxima destrucción humana. Pero ellos, a lo suyo: jugar a dominar el mundo mientras hablan de los avances en la biotecnología que pronto permitirán vivir hasta los 150 años, incluso, llegar algún día la inmortalidad, según decían.

Demasiada inmoralidad, desde luego, pero la cuestión de fondo más allá de la búsqueda del elixir de la eterna juventud: es la configuración política que está gestándose en el orden internacional. Porque si estos ponen los pelos de punta, qué decir de la alternativa llamada Donald Trump. Por cierto, este también va a la suya y ahora anda enviando barcos, submarinos, militares y lo que haga falta al sur del mar Caribe para luchar contra los cárteles de la droga venezolanos, según dice. Sea como sea, la pugna es real y no es nada alentadora en el corto y medio plazo. La esperanza sigue donde siempre ha estado: en la democracia. Y eso, actualmente, es como decir en la Unión Europea. Ahora bien, esta debería tener en cuenta que la inmortalidad no existe.