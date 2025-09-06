Primera parada, Figueres

Ferran Giner, en acción en el partido contra el filial del Barça en el Mini Estadi, que acabó en empate a dos. / Bernat Navarro Porter

Hace casi 40 años, tal día como hoy, sábado 6 de septiembre, en 1986, se inició el periplo del Valencia por una categoría que no era la suya. La primera visita liguera fue a Figueres. La curiosidad por saber cuál sería la respuesta de un equipo obligado a ganar en cada campo y considerado el gran favorito para el regreso a primera, disparó la expectación. Recibido, allá por donde iba, con grandes honores, el equipo de Di Stéfano cumplió sobradamente con los pronósticos y se proclamó campeón con 4 jornadas de antelación.

Casi la mitad de los campos que visitó el Valencia en la campaña 86-87 ya no existe. Alguno de sus rivales, como el conjunto del Alt Empordà, tampoco; otros, caso del Málaga, se refundaron. El primer desplazamiento en la división de plata concluyó con un triunfo por 0-1, gracias al gol de Quique en el segundo tiempo. Aquel encuentro fue el primero con carácter oficial que se celebraba en un campo que se llenó hasta la bandera. El entrenador de los catalanes era “Mané”, que había logrado el ascenso de un club que jamás había competido a tan alto nivel. Acabado el ejercicio, fue reemplazado por Paquito, insigne leyenda valencianista.

El Valencia CF cayó en la antigua Catedral bilbaína y en el feudo riojano, además del campo ubicado en el Grau de la capital de La Plana, acondicionado mientras se construía el actual Nou Castalia

La lista de los escenarios que han desaparecido está integrada por: El Almarjal de Cartagena, Carlos Tartiere de Oviedo, Domeq de Xerez, Las Gaunas de Logroño, San Mamés de Bilbao, Mini-Estadi de Barcelona, Colombino de Huelva, y Javier Marquina de Castelló. El Valencia obtuvo el triunfo en los dos primeros, empató en los dos campos andaluces, así como en el del filial del barcelonista. Por el contrario, cayó en la antigua Catedral bilbaína y en el feudo riojano, además del campo ubicado en el Grau de la capital de La Plana, acondicionado mientras se construía el actual Nou Castalia.

Aquella Liga estaba integrada por 18 equipos, tanto en primera como en segunda, e introdujo un nuevo formato competitivo. Se instauró una primera fase regular de todos contra todos que daba paso, a continuación, a una liguilla integrada por seis equipos. El Valencia concluyó la primera fase del torneo como campeón con 3 puntos de ventaja sobre el Deportivo, que encabezó el otro grupo, y 5 respecto al Logroñés, que entró en el grupo del club de Mestalla al que, finalmente, acompañó en el ascenso. El resto de rivales fueron el Recreativo, Elche, Hércules, y Bilbao Athletic.

Páginas de Levante-EMV de la crónica y declaraciones del partido. / ED

Al Valencia le bastó con hacerse fuerte en casa para cumplir con su objetivo y venció en los 5 encuentros de la segunda fase como local, mientras que fuera tan sólo logró un empate. La igualada tuvo lugar en el Rico Pérez de Alicante; el resto fueron derrotas, algunas intrascendentes, porque le sobraron las 3 últimas jornadas. Durante la Liga regular, venció a domicilio en seis ocasiones, es decir un tercio de los desplazamientos, mientras que sumó siete empates, y conoció cuatro derrotas. Ningún equipo superó esos registros como visitante. Como local empató en una sola ocasión, sin goles, frente al Rayo Vallecano.

El Valencia compitió con tres filiales, alguno talismán, caso del Castilla, al que doblegó en los dos encuentros disputados. No sucedió igual con los otros. Los cachorros vascos vencieron en los dos duelos celebrados en San Mamés y en uno en Mestalla-suponía la primera derrota del ejercicio-, lo que provocó una crisis capeada por Arturo Tuzón con habilidad y mano izquierda. En la segunda visita, los vascos perdieron por la mínima gracias al gol de Pedro Alcañiz. Otro providencial tanto suyo, esta vez en tiempo añadido, sirvió para igualar la contienda con el Barça Atlétic, 2-2, en el Mini Estadi. En la primera vuelta, los catalanes se habían impuesto por 0-1 en el feudo valencianista.

Alcañiz, “Pichichi” de segunda con el CD Castellón en la temporada anterior, fue el máximo realizador con 10 goles, pero seguido muy de cerca por Sixto, Fernando, y Quique, con 9 tantos cada uno

El gol estuvo muy repartido en aquella campaña. Alcañiz, “Pichichi” de segunda con el CD Castellón en la temporada anterior, fue el máximo realizador con 10 goles, pero seguido muy de cerca por Sixto, Fernando, y Quique, con 9 tantos cada uno. Subirats, Fenoll y Arroyo, también aportaron goles para convertir al Valencia en el equipo con más victorias y menos derrotas del campeonato, además de ser el que más jornadas ocupó el liderato, con un total de 26 sobre 44, de las que 18 fueron consecutivas hasta la conclusión del torneo. Su peor momento fue cuando ocupó la sexta plaza, en la jornada undécima, a 3 puntos del líder, que era el Celta. A partir de ese día, reaccionó con energía y encadenó 7 victorias y 1 empate en las siguientes 9 jornadas.

Esa temporada no hubo ningún club valenciano en primera división, mientras que cuatro compitieron en segunda. Caso curioso el protagonizado por el Elche, que venció en Mestalla por 0-1 en enero y se llevó 5 goles en la apoteósica jornada final, celebrada el 21 de junio, con clima festivo y una enorme pancarta que lo resume todo: “Solo fue una pesadilla”.