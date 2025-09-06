Carlos Mazón, en un acto ayer en Alicante. / MORELL

Mi perro (uno de ellos) me mira raro. Me di cuenta la otra mañana, cuando hacía malabares con el plato del desayuno y el teléfono móvil mientras intentaba contestar un wasap tempranero. Creo que me da como caso humano perdido, pegado siempre al aparato, junto al que duermo y con el que me ha visto alguna vez entrar al baño mientras sigo tecleando algo que quedará en alguna nube lejana sin lluvia.

Caso sin esperanza. Hopeless case. Contaba el médico Raúl Incertis este verano que con esa definición se ha encontrado tantas veces durante su trabajo en Gaza que ya le dolía. Relataba el caso de Aseel, “la niña que apenas fue”, porque tenía apenas días y entró en el hospital mutilada y con la cabeza partida por una bomba, y nadie daba nada por ella. Toda su familia había muerto en el ataque: sus dos padres y sus cinco hermanos. Pero ella, sorprendentemente, superó aquella noche. Incertis se la volvió a encontrar tres semanas después en el hospital: muy grave, pero viva. Por desgracia, la historia no tiene final feliz, como suele pasar en aquel rincón triste del mundo. A los pocos días, Aseel murió por las infecciones provocadas por las heridas en la cabeza. Hopeless case. Y así va el mundo.

Levantas la vista y ese parece que sea el fin. Sin esperanza. Quemarlo todo.

Si miras lejos, ves a Donald Trump bombardeando una nave de presuntos narcos y acabando con ellos sin derecho a defensa ni a juicio, que parecen ideas periclitadas. Debe ser que han vuelto las leyes del viejo y salvaje oeste.

Si miras lejos, encuentras al gran líder chino exhibiendo poderío militar y hablando de un nuevo orden de paz y diálogo al lado de los presidentes de Rusia y Corea del Norte. Es el imperio de las contradicciones y la verdad marchitada. ¿Puede ser que un nuevo mundo de concordia venga de allí donde no hay democracia y sí autoritarismo y avalado además por quien tiene en marcha una guerra por una invasión? Algunos dicen que sí, que no podemos anclarnos al pasado y a modelos conocidos. Yo solo veo un salto al vacío.

Si miras bien, ves una sima entre la calle y eso tan distante que solo puede llamarse ‘el poder’. ¿De qué sirve aplaudir 24 minutos una película que retrata el horror en Palestina? ¿De qué sirve que se suspenda una etapa de la Vuelta a España por una protesta contra Israel? Ojalá sean gotas que colmen algún vaso algún día.

Si miras cerca, ves un clima desolador, donde un informe judicial (con lagunas extrañas y subrayados intencionados) sobre las llamadas en Emergencias el día de la gran riada valenciana es utilizado no para aportar información, sino básicamente para desacreditar y destruir al otro. La jueza, empeñada en apartar bulos y distorsiones de la causa, se ha convertido en objetivo principal a descabalgar. Y el técnico de la Aemet también, por ser demasiado claro en sus conclusiones y no callarse. Pero el bumerán regresa y el mismo informe golpea a la vicepresidenta de Carlos Mazón, que queda tocada tras sus dificultades para explicar su papel el día negro en el Cecopi, que había permanecido en las sombras hasta ahora. No va a quedar nadie vivo.

Desde esta pequeña atalaya, cercana a los poderes políticos, lo que atisbo es ira y sed de sangre. Destrucción, en una palabra. No sé si quedará alguien en pie después de esta etapa: la dignidad y la verdad arrambladas porque todo es válido para su uso electoral y para la supervivencia política. A este paso, lo pagaremos todos a precio alto.

Lo mismo podría decir de la última polémica creada sobre el valenciano y la Unión Europea. Lo que menos importa es su uso y su normalidad. Tampoco lo que diga la ciencia. Lo que interesa es utilizar la lengua, una vez más, para extraer beneficios políticos, electorales, a partir del último debate sobre el nombre de la cosa.

Quemarlo todo. La mejor película que vi en 2024 fue La casa en flames. La lucha familiar por la casa (y la memoria) ya pueden imaginar cómo acaba. A menudo, en la lista de ‘canciones que me gustan’ que Spotify me recuerda en el móvil me sale la música central de esa película. Crema-ho tot, de Joan Dausà. En eso estamos. Caso sin esperanza. Hopeless case. Observando las cenizas con el móvil en la mano.