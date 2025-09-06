Uzo Aduba (abajo, en el centro) como la detective Cordelia Cupp, acompañada por otros miembros del reparto de 'La residencia'. / Netflix

Profeso simpatía a ese actor, Giancarlo Esposito, exponente de la raza cósmica, el cruce étnico que adquiere tanto más bellos matices cuantos más elementos integra. Esposito tiene toda la frialdad de un danés, la gracia para la comedia seria de un napolitano y el orgullo racial de una cantante de ópera que fue su madre. Ahora acabo de verlo en “La residencia”, la hilarante parodia de Agatha Christie que ha reunido un plantel excepcional de protagonistas y de actrices y actores recurrentes.

El personaje de Esposito se llama A. B. Winter. Es el ujier jefe de la Casa Blanca. Su rasgo principal es que sabe que va a morir antes de que despunte el alba. No sobrevivirá a la cena de Estado que está teniendo lugar. No hago destripe porque él mismo lo dice al empezar. Todo lo demás es investigar esa muerte. Para ello Paul William Davies, el guionista, retuerce a Hércules Poirot hasta lograr su metamorfosis en la desafiante, ingeniosa, meticulosa, sobrehumana Cordelia Cupp, que protagoniza Uzo Aduba con un desparpajo y una superioridad que somete sin rechistar al mismísimo presidente de los Estados Unidos.

Cupp trabaja como detective asesor de la policía metropolitana de Washington D.F. y es una empedernida ornitóloga. El asunto no es baladí. Hay algo de magia africana en este personaje, que representa la superioridad infalible del instinto animal. Sus virtudes las obtiene de los pájaros que estudia y por eso lo primero que debe hacer es identificar las aves que merodean la escena del crimen. Su irrupción es inolvidable. Nietzsche, haciéndose eco de viejas leyendas, en “Así habló Zaratustra”, identificó como una de las cualidades del futuro superhombre la antigua capacidad de interpretar las señales de los pájaros. Max Aub también frecuentó estas querencias, que por supuesto eran preferidas del franciscanismo de Pasolini. Cupp cumple un viejo sueño.

Todo ello define el ritmo de las deducciones de Cupp, que son infalibles porque siempre hay un ejemplo animal que las orienta, incluido ese pajarillo que entierra hasta 80.000 semillas en sitios diferentes y es capaz de desenterrarlas una a una. Ese es el instinto cuyo poder debe asimilar Cupp para este endiablado caso, que tiene lugar en el laberinto de gentes desquiciadas y sospechosas de la Casa Blanca. Los miles de detalles de escenarios y objetos, de las conversaciones, miradas, actitudes, gestos, reacciones que capta de las personas investigadas, tienen que ser recordados uno a uno para concluir este caso. Y lo hará porque, con la seguridad del espíritu absoluto, Cordelia jamás deja un caso sin resolver.

¿Un juego de ingenio propio de las novelas de detectives? ¿Una reivindicación de la inteligencia animal, frente a la artificial? ¿Una sátira de los engominados hombres de Estado? Todo eso, desde luego. Pero lo que hace de “La Residencia” un juego especial de ingenio es su finalidad política. Como todas las comedias políticas, sabe distinguir el cotidiano descontrol humano, la insuperable incapacidad humana para la bondad, la insignificante maldad y desdicha que llevamos dentro —y hay una galería fecunda de ejemplos— de la maldad y del odio como pasiones que orientan la vida.

No quiero insistir en el tema de mi artículo pasado sobre Gaza, en la distinción entre la banalidad de los hombrecillos normales y el mal. Mi artículo ha recibido comentarios y críticas que intentaré responder la semana próxima, si la actualidad lo permite, porque debo perseguir algunos escurridizos pensamientos. Sin embargo, el tema de la serie es justo ese. Todos tenemos un mal día en el que queremos matar a alguien. Todos somos sospechosos. Pero solo el odio mata. Y el odio relevante en la Casa Blanca —ahí reside la actualidad del asunto— es el de quien, instalado en la cima de su poder, lo emplea para destruir la institución.

La productora Shondaland ha hecho una serie sobre lo que significa el universo Trump para las instituciones estadounidenses, representadas por la Casa Blanca, y, bien mirado, el crimen es la expresión simbólica de un criminal y meditado golpe de Estado lento, enmarañado, incompetente, caprichoso e inconsciente; oportunista, sí, pero no menos atravesado por la fría furia y el obsceno cálculo del odio. Eso es el mal. Odio, estupidez, capricho, cálculo, improvisación y sobre todo arrogancia impune del que se cree superior. Esa subjetividad usará para encubrir su crimen la tinta de calamar de la miseria general de los humanos que pululan por la Casa Blanca.

Excepto A. B. Winter. Él es consciente, como en la serie de Juego de Tronos, de que ya está aquí el invierno. Cupp, como todo detective, siente una indudable simpatía por el muerto, pero hay algo más. Se trata de amistad cívica, de amor a las instituciones, de respeto por Winter, que las simboliza. Pero si Winter se eleva a símbolo de la decencia de las instituciones americanas —que la tienen— es porque ha escrito un diario. Y en él, como esa avecilla que esconde las ochenta mil semillas, ha ido anotando una a una todas las fechorías que ha visto a su paso.

Y su paso es infalible. Lo ha visto todo. Cordelia Cupp, esa heroína de la policía metropolitana que Trump quiere apartar de la jurisdicción criminal en Washington, como todo espíritu absoluto que mira la historia con los prismáticos de un ornitólogo, siempre resuelve los casos. Pero incluso ella necesita de los Winter que escrupulosamente anotan los crímenes del odio de quienes se asientan en las instituciones democráticas para destruirlas. Así que, ¿cómo no confesar simpatía por ese actor, Giancarlo Esposito?