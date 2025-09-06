Más vale tarde

Casi un año después todavía estamos atrapados en aquella larga sobremesa del 29 de octubre porque seguimos sin esclarecer las horas claves. Esas que deben concluir sobre si la gestión de los máximos responsables de la gran riada fue la correcta. Maribel Vilaplana ha tardado mucho en contarlo pese a ser una protagonista accidental, ha estado muy mal asesorada y ha seguido la peor estrategia de comunicación de una crisis que se recuerde al contar ahora en primera persona su esperada versión. Su acoso y hostigamiento es condenable, a ella y cualquiera, sea personaje público o privado, faltaría, pero igual si la carta pública sobre lo que pasó la hubiera escrito y publicado varios meses antes, estaría ejerciendo de portavoz del Levante UD y atendiendo su vida profesional con la debida normalidad. Victimizarse es una tendencia atenuante cuando se ha pasado por situaciones sobrevenidas como la suya, pero no hay que olvidar que las auténticas víctimas son los seres queridos de los 228 muertos y los miles de damnificados por la barrancada.

Cuando por fin empieza a haber la deseada comunicación entre el Consell y el Gobierno, aunque sea un primer acuerdo sobre el funeral de Estado, volver al detallado cronograma de las distintas versiones sobre las horas y minutos para verificar certezas, supone un estrés permanente para todos los damnificados. Y como parece que la única posibilidad para conocer la verdad es la instrucción de la jueza de la dana, los intentos por obstruir su trabajo son igual de deleznables que los escraches a Mazón. Cierto que ni al president ni a su entorno próximo se les ha oído un ataque similar al Poder Judicial como el de Sánchez, pero si la única defensa de los argumentos más próximos al Palau son los de una víctima famosa por sus argumentos estrambóticos, por ser suaves, tampoco vamos bien.

Nos acercamos a un octubre caliente, así que el mejor favor que nos podemos hacer como comunidad en reconstrucción es dejar de hacernos trampas al solitario, respetar a todas las personas y, por supuesto, a las instituciones. El objetivo de rebajar la tensión debe primar en estos días que vienen. Lo contrario es dar alas a aquellos que llevan meses sembrando cizaña para sus conocidos intereses extraparlamentarios. O sea, una auténtica minoría absoluta de la sociedad valenciana.