Un niño, en medio de los borbardeos de Gaza. / Ahmed Zakot

Es difícil escribir el horror. A veces, imposible. Hacer memoria será como regresar al recuento de supervivientes en medio del invierno. A los hornos y a las chimeneas humeantes. A la cantera con las piedras, que eran como la de Sísifo, cargadas a la espalda. Subir y bajar la escalera interminable. Sobrevivir era un sueño. Mejor pensar en otras cosas. En paisajes hermosos. En perderte por esos paisajes escuchando las canciones que te hicieron feliz. Había que seguir viviendo. Con sueños de libertad y con la pesadilla interminable de los guardianes SS y de los perros. Juntarse unas mujeres con otras, unos hombres con otros: creer que fuera de las alambradas alguien te aguarda para ofrecerte los abrazos. «Hablar era hacer planes para el regreso, porque creer en el regreso era una manera de forzar la suerte», escribe Charlotte Delbo en ‘Ninguno de nosotros volverá’. Ella sí que volvió de Auschwitz-Birkenau. Y lo contó en ese libro lleno de dolor y también de ganas de vivir. Los relatos de Semprún, de Paul Celan, de Primo Levi, de Ceija Stojca, de Robert Antelme, miembro de la resistencia francesa contra el nazismo y marido de Marguerite Duras. La escritora cuenta la larga espera en ‘El dolor’: «La única respuesta que puede darse a este crimen es convertirlo en un crimen de todos. Compartirlo». Él dejó escrito su paso por varios campos en un libro impresionante y poco conocido: ‘La especie humana’.

Escribir el horror. De los campos nazis hace más de ochenta años. Del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza para acabar con Palestina ahora mismo. Regresa la vocación por el exterminio. Esta vez con los protagonistas intercambiando los papeles. El ejército israelí destruye Palestina. Las vidas de la gente. Las casas. Las calles. Que no quede nada en pie. Que no quede nadie. El olor a muerte de los campos hitlerianos se pasea impunemente por las ruinas de Gaza. Al atentado de Hamas el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de más de mil israelíes y el secuestro de otro medio centenar, ha respondido Netanyahu con una cuenta que supera en mucho los sesenta mil. Y los que vendrán. Muertes civiles en los hospitales, en las escuelas, en las colas que esperan que lleguen las ollas con comida, en las casas donde las familias se reúnen como decía Charlotte Debo para hablar y hacerle un sitio a la esperanza. Asesinar a periodistas para que el horror no se cuente, para que la verdad se convierta en la más abominable de las mentiras. Y Europa. ¿Dónde está Europa, que se calla como si estuviera muerta?

No sé si está muerta, pero como si lo estuviera. Pobre Europa, cagada de miedo. Queremos más Europa, decían hace unas semanas quienes defendían alternativas comunes a las extremas derechas, a la reacción anti europeísta de esas extremas derechas que campan a sus anchas por el mundo. Más Europa para qué. ¿Para dejar claro que es uno más de los Estados Unidos de América y, además, abiertamente republicano, alineado con Trump y sus políticas de loco genocida para Palestina? Que no quede nada ni nadie y convertirla en un balneario de lujo. Ningún protocolo internacional siguen en esta guerra Netanyahu, Trump y el ejército israelí. No sé por qué hablan de guerra. No es una guerra. Es sencillamente el exterminio de un pueblo bajo las bombas dirigidas por un criminal que está en busca y captura y nadie lo detiene, que goza del férreo e inhumano apoyo de otro criminal y el de una Europa que hace palmas cuando las colas del hambre se convierten en un amasijo de cadáveres amontonados por las calles, como se amontonaban los cuerpos flacos y sin vida en las fosas del frío. Pobrecita Europa que sirve fielmente al amo americano.

Las imágenes del horror. No sé si nos estaremos acostumbrando a las miradas de los niños y niñas que por sí solas ya cuentan la desesperación. Ojalá que no, que no nos acostumbremos. Ojalá que sumemos nuestros tiempos para ensanchar esas miradas, para denunciar el aniquilamiento israelí del pueblo palestino, para exigir al Gobierno progresista de coalición el embargo de armas y que rompa relaciones de una puñetera vez con Israel. Las bombas y el hambre. Los desplazamientos constantes que son como la pérdida de todo, de los sitios, de los orígenes, de la vida. Y los países árabes guardan silencio cómplice con esta nueva versión del holocausto.

Escribir el horror. Contarlo. El silencio no puede serlo todo. El ruido de los tanques y el silbido apenas perceptible de los misiles no pueden serlo todo. Hace más de ochenta años los verdugos bailaban sobre las tumbas de sus víctimas en los campos nazis. «No deseo que nadie llegue a ver algo así», escribe Ceija Stojka, que sobrevivió al sufrimiento de Auschwitz, Ravensbrück y Bergen-Belsen y lo cuenta en un libro que conmueve, que te llena de rabia y a ratos de un dolor insoportable: ‘¿Sueño que vivo? Una niña gitana en Bergen-Belsen’. Hoy lo estamos viendo en Palestina. No un horror distinto. El horror siempre es el mismo cuando lo humano ha cambiado el rostro donde brillaban la libertad, la igualdad y la fraternidad por el de la barbarie.

No podemos cansarnos. No podemos permitirnos ninguna equidistancia. Lo que está pasando en Gaza, como decía Marguerite Duras, es un crimen que hemos de compartir no sólo para aliviar el dolor al hacerlo colectivo sino para combatirlo cada cual desde dónde esté y como pueda. Y eso: no llamemos guerra a lo que, sin hacer trampa con las palabras, se llama simple y llanamente genocidio.