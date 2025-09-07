¿El huevo o la gallina ‘nórdica’?

A punto de disiparse los últimos estertores estivales, es tiempo de recordar vivencias y, por qué no, aprendizajes de este efímero espacio temporal que justifica los esfuerzos del resto del año.

Como cada temporada, entre los millones de turistas que nos visitan destacan aquellos que exprimen y disfrutan la calidad de vida de nuestro país, ‘a tutiplén’. Los tenemos en nuestra retina ibérica: dorados hasta límites inverosímiles con altísimo poder adquisitivo...

Con cierta envidia, no por sus usos y costumbres sino por sus posibles, abordo el saludable ejercicio postvacacional de intentar entender la razón de las grandes diferencias en relación con nuestra realidad económica.

A modo de ejemplo, comparemos nuestro país con dos homólogos europeos de menor población – Dinamarca y Suecia- pero que, estoy convencido, ilustrará lo comentado. Mientras el salario medio en España es de 23.800 € anuales, en Suecia y Dinamarca es de 44.581 € y 65.000 €, respectivamente. Si comparamos el Producto Interior Bruto per cápita, esto es, la riqueza total del país por persona, observamos grandes diferencias entre los nórdicos y los hispanos: Dinamarca, 65.650€ por persona, y Suecia, 52.600 €, frente a los 32.590 € anuales por españolito.

Más allá de pensar que son más altos y rubios, que lo son, sería deseable realizar un esfuerzo para identificar, con ánimo constructivo, los motivos por los que gozan de mejores salarios, de menos deuda pública o, además, son más felices, de acuerdo al Informe Mundial de la Felicidad que anualmente realiza la Universidad de Oxford y la SDSN, en contraposición a los resultados de estos lares.

Casualmente, ambos países destacan, desde hace muchos años, en el ranking de la innovación europea. El primero, ha sido el país europeo más innovador, según el European Innovation Scoreboard, entre 2020 y 2024; mientras que, en 2025, es Suecia quien ocupa dicha posición.

Podríamos seguir refocilándonos en la diferencia pero, como decía al principio, se trata de poner, negro sobre blanco, algunos datos que incentiven la sana y, desgraciadamente, peregrina costumbre de la reflexión.

Lo cierto es que esta realidad, desde luego, no es invariable. Ejemplos hay a nuestro alrededor que demuestran que, a partir de realidades complejas, si se toman las medidas adecuadas, se pueden cambiar las circunstancias.

Por no hablar sólo de los países nórdicos otros, con pasados paupérrimos, como Corea del Sur, Israel e incluso nuestra vecina Portugal destacan por haber experimentado un cambio radical en sus respectivas economías, en las últimas décadas, pero ¿cuál ha sido una de las claves?

Un dato evidente que ayuda a entender sus respectivas evoluciones es la aplicación de políticas que incentivan la innovación y, por ende, la competitividad; destacando estos dos primeros países como los líderes mundiales en inversión en I+D+i: 4,9% y 5,6% respecto a su PIB, respectivamente. Es decir, de economía débiles a economías prósperas, generadoras de valor añadid

Aunque en los últimos años, la inversión española en I+D+i ha experimentado un importante crecimiento, 1,49%, si lo comparamos con los líderes europeos, Suecia y Dinamarca, 3,5% y 2,9%, respectivamente, siguen existiendo notables diferencias que, finalmente, propician un impacto directo en la ciudadanía.

¿El huevo o la gallina? Definitivamente, sólo la apuesta por la aplicación de soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestras empresas; a incentivar la economía de los intangibles y alcanzar el 6% y 7%, de suecos y daneses; a escalar en el ranking de productividad, al menos, al nivel de la media europea…Es decir, la adopción de soluciones reales, alejadas de los discursos artificiosos y grandilocuentes, de las visiones ‘a la contra’ que, desde el ámbito público-privado, contribuyan a generar prosperidad para las generaciones presentes y futuras.

¡Feliz vuelta a la normalidad ¿nórdica?!