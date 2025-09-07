El miedo obliga

Una de las razones por las que resulta tan difícil definir nuestro tiempo y sus cambios es porque la historia ha pasado de moverse a un ritmo geológico, con cambios a través de largos periodos, a moverse a escala casi atmosférica con transformaciones casi tan veloces como las del clima. El ritmo de cambio de lo geológico no solo es más lento, sino que permitía que los hombres de otros tiempos sintieran su mundo como tierra firme. Nosotros apenas podemos anunciar un cambio cuando ya se ha mudado a su vez.

Pero si hemos pasado de la lentitud de cambios geológicos a la velocidad de los atmosféricos es porque ahora los episodios culturales consisten más en cambios en la fisonomía pasional de nuestras sociedades, y en particular en cambios en los miedos dominantes. En Europa occidental el miedo al hambre, a la peste, al Islam, a la maquinización, al fascismo, al comunismo, al arsenal nuclear y al colapso ecológico no solo componen lo que podríamos llamar una historia cultural del miedo, sino una historia de la cultura europea. Las épocas también se distinguen entre sí por el miedo que las polariza.

Cuando el miedo cambia, una nueva fase de la historia política o cultural se abre. A principios de esta década, el miedo a las pandemias supuso uno de esos cambios, o, por lo menos, formó parte de un proceso de cambios que reformulan nuestra situación y, a la larga, nuestra época. La definición negativa que el miedo confiere a periodos históricos es, muchas veces, más efectiva que la que se sigue de los ideales que se admiran y proclaman, entre otras razones porque el miedo —si es suficientemente predominante— selecciona los ideales que nos parecen mejores.

Entre los cambios que la pandemia trajo y que causaron transformaciones de importancia, caben destacarse las nuevas direcciones a las que nos empujó el miedo. El impacto inicial de la pandemia con el cierre de fronteras, la suspensión de las comunicaciones y la necesidad de asegurar recursos estratégicos mediante producciones nacionales, reforzó muchas de esas tendencias. Así que durante la pandemia el miedo nos llevó a un aislacionismo proteccionista. Y así fue mientras la presión epidemiológica se mantuvo sin solución a la vista.

Poco después la inmigración ha tomado el relevo como uno de los miedos emergentes en nuestras sociedades, y, curiosamente, sugiere la urgencia de estrategias defensivas similares a las que impuso la pandemia. Como entonces, seguramente ahora también hay que gestionar mejor las fronteras y controlar el tráfico de personas. Sin embargo, la imposibilidad a medio y largo plazo de suspender el tráfico de personas y la dependencia económica de ese tráfico, hizo que la pandemia nos situara en un escenario nuevo: nadie iba a conseguir estar del todo a salvo hasta que todo el mundo estuviera a salvo. Es decir, hubo que esperar a que el virus estuviera debilitado y confinado, para que dejara de amenazar a todo el planeta.

El miedo, dice Hobbes, es el temor a un daño probable. Pero cuando ese daño es grave y parece evitable, el propio miedo empuja a enfrentarlo y se transforma en coraje. En efecto, hay miedos que guardan dentro la dirección y el impulso de su solución, que es afrontar la causa y no eludir los efectos huyendo. Ante la inmigración no hay solución perdurable que no sea también una solución para todos: acabar con la pobreza que la causa..

De manera que la pobreza y falta de desarrollo económico de remotas regiones del mundo se nos ha convertido en un problema local, tanto como lo fue la debilidad inoperante de sus sistemas sanitarios durante la pandemia. Por primera vez, su pobreza ya no los mata a ellos solos, sino que amenaza el equilibrio social y cultural de las sociedades receptoras y la continuidad de identidades culturales que solo el globalismo futurista menosprecia. Así que el miedo a inmigraciones descontroladas y desintegradas debería empujarnos a políticas de cooperación para el desarrollo con los países emisores a los que la ética no había sido capaz de empujarnos, no al menos con la magnitud necesaria.

Así que el cambio más decisivo al que asistimos es que el coraje que debería surgir de nuestro miedo se ha hecho cooperativo y mundialista. Ya ni siquiera es necesario que nos sobrecojan las penosas condiciones de pobreza de esos lugares, porque nuestra propia suerte está amenazada por esa indigencia. Los latinos llamaban «suerte» al lote de tierra que le tocaba a cada cual en el sorteo de los territorios conquistados. Los «consortes» eran los que corrían una misma suerte. Pues bien, el mundo se ha convertido en un consorcio que las pandemias y las migraciones masivas nos han hecho sentir con un miedo cuya fuerza nada había causado antes. Si nuestro coraje hace inteligente —y se hará por propia voluntad o a la fuerza—, el miedo del que surge va a hacer más que todas las buenas razones que nos dábamos para la formación de la conciencia de la humanidad como una unidad de destino.

Sin embargo, no cabe esperar que si ocurre así sea porque unánimemente empujemos en esa dirección. Muy probablemente, el miedo arrastrará a muchos en direcciones opuestas que intentarán desentenderse de las regiones pobres, desde las se intentara evitar que migren a las prósperas del planeta. Pero, por masivo que fuera ese movimiento defensivo, tal vez inevitable en cierta medida, no se tratará más que de estados caminando en sentido contrario al rumbo de un iceberg, porque la única solución a nuestro miedo es que los pobres del mundo dejen de serlo todavía en mayor medida.

No sería la primera vez que ese movimiento acelerado con la fuerza del miedo se convierta en el ideal que define positivamente a una época. Sería algo tan antiguo como aquello de convertir la necesidad en virtud. A los hombres se nos da mejor convertir las necesidades en virtudes que comprender que las virtudes son necesarias. Puede ser que la historia nos conduzca hacia donde no habríamos ido por nosotros mismos.