Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. / EP

España ha sido un caso de éxito durante décadas. En gran medida fue posible gracias a grandes pactos políticos y a algunas sentencias decisivas del Tribunal Constitucional en su primera etapa. También ha sido durante mucho tiempo, si no lo es todavía, el mayor éxito de la Unión Europea hasta el momento. No fue sencillo, puesto que nuestra realidad histórica obligaba a conciliar el eje tradicional izquierda-derecha y el eje nacionalismo español-nacionalismos subestatales. La voluntad política y las renuncias de las partes lo hicieron posible.

Pero durante las últimas décadas el Estado Autonómico emite preocupantes señales de “fatiga de materiales” y de bloqueo político. Hasta el punto de que hablar de pactos de Estado en este momento es pura retórica vacía. Los grandes partidos, que son parte necesaria, aunque no suficiente, dada la geografía política española, se han instalado en una dinámica de enfrentamiento total que excluye cualquier posibilidad de acuerdo estratégico. Y no solo han inhabilitado los espacios institucionales disponibles para el diálogo entre gobierno central y Comunidades Autónomas, en especial la Conferencia de Presidentes y las Conferencias sectoriales, sino que han devaluado, mediatizado o “colonizado”, en interés propio, otros espacios institucionales del Estado.

Hubo un tiempo en el que en España los actores políticos dialogaban entre ellos. Incluso eran capaces de acordar. No eran tiempos sencillos y tampoco conviene mirar hacia atrás con nostalgia, porque también hubo episodios de enorme tensión y profundos desencuentros. Pero todos hacían suyo un intangible fundamental para poder gobernar con cierta coherencia: lealtad institucional y sentido de Estado. Ese principio básico ha quebrado. Y esa quiebra evidencia nuestro gran fracaso colectivo. De acordar desde la legítima discrepancia se ha pasado al rumbo de colisión. La permanente judicialización de asuntos de Estado es el mejor ejemplo de fracaso de la política.

Un Estado compuesto como el nuestro es ingobernable desde el enfrentamiento y el recurso permanente a la polarización incentivada desde las propias cúpulas de los partidos llamados de Estado. La distribución del poder político entre parlamentos y gobiernos de distinto signo solo puede funcionar si se respetan cuatro requisitos tantas veces reiterados: cabal comprensión del modelo de Estado que nos hemos dado, lealtad institucional, sentido de Estado y voluntad política de alcanzar algunos acuerdos. En este momento fallan los cuatro. El grado de confusión interesada entre partido y gobierno y de contaminación en materia de comunicación política es tal, que muchas veces desde el gobierno central se ignora que el representante ordinario del Estado es el presidente o presidenta en cada Comunidad Autónoma. En otros casos, son algunos presidentes y presidentas autonómicos los que no se comportan como representantes ordinarios del Estado.

Más allá de la burbuja en la que se han instalado los máximos responsables de los grandes partidos y sus respectivas terminales, hace décadas que se sugieren cambios, tanto en el plano de la coexistencia de nacionalidades y regiones, como en el plano estricto de la gobernanza y el buen gobierno. Dejando aparte la cuestión, no precisamente menor, de la tensión entre nacionalismo español y nacionalismos subestatales, si nos situamos en el plano de la organización territorial, no es necesario insistir en la relación pendiente de grandes pactos de Estado: reforma constitucional, reforma de la Administración General del Estado, calidad institucional, modelo de financiación, emergencia climática, transición energética, vivienda, sostenibilidad del Estado de Bienestar o infraestructuras, entre los más urgentes.

Sin embargo, no solo no hemos avanzado en esta agenda, sino que en muchos aspectos hemos retrocedido. De la España inacabada a la que me refería hace ya dos décadas, hemos llegado a la España bloqueada actual. La situación ha llegado a tal extremo de desencuentro que cuando un actor político anuncia un plan o se refiere a la necesidad de alcanzar un pacto de Estado, lo habitual es que sea interpretado como una táctica partidista o mero anuncio sin recorrido político real. No se puede interpretar de otra forma, puesto que, como es bien sabido, si realmente existiera voluntad de alcanzar un pacto de Estado o aprobar un plan sobre alguna cuestión estratégica, ello obliga a trabajar previamente con discreción, discutir distintas opciones, acordar el contenido, las fases y la financiación y posteriormente proceder a su anuncio de forma conjunta y aprobarlo en el parlamento correspondiente con la intención de respetarlo en lo básico, más allá de cambios de gobierno. El Pacto de Toledo de 1995 sobre las pensiones es un buen ejemplo. Si la secuencia es la contraria, es decir, anunciar de forma unilateral un pacto de Estado o un plan, lo que realmente se persigue o se consigue, es el rechazo de la otra parte, se acentúa la crispación y se arruina cualquier posibilidad de acuerdo. Se generan dudas sobre la intención real de los anuncios y aumenta el escepticismo entre la ciudadanía. Así es como se hacen las cosas ahora. Es una táctica partidista a la que no se ve el final y es dudoso que sus principales responsables hayan sopesado hacia dónde nos lleva.

En menos de un año hemos sufrido dos de las mayores catástrofes ocurridas en Europa relacionadas con los efectos del cambio climático. En ambos casos el Estado Autonómico se ha puesto a prueba y se ha perdido una gran oportunidad para haber demostrado el potencial de un Estado compuesto para afrontar situaciones críticas. Salvo excepciones muy contadas, la secuencia de la gestión de los grandes incendios ha sido similar a la gestión de la dana en Valencia: ausencia de dialogo entre los máximos responsables que son Estado, atribución de la responsabilidad a la otra administración cuando es de un partido distinto, cada parte atrincherada en su propio relato fabricado, con independencia de la realidad de los hechos y de la responsabilidad competencial de cada uno; administraciones incapaces de trabajar de forma coordinada como Estado, escenificando la ausencia de diálogo institucional, presentando cada parte, y por separado, planes, resultados, logros y ayudas para los mismos territorios y los mismos ciudadanos afectados; recurso continuado a la desinformación o a la información parcial, es decir, de parte, para confundir a la ciudadanía y para intentar eludir responsabilidades. En definitiva, ausencia de lealtad federal, de sentido de Estado, de serenidad institucional y de una comprensión cabal del significado de defensa del interés general.

La cultura del acuerdo no figura en la agenda. Esta forma de entender la política y la acción de gobierno expulsa a amplias capas de la ciudadanía de la conversación democrática, incrementa la desconfianza en los partidos y en las instituciones, fomenta la desafección y la antipolítica, y banaliza, erosiona y degrada el funcionamiento del sistema político. La consecuencia más preocupante es que entre amplias mayorías sociales aumenta el malestar y se extiende la sensación de que los poderes públicos no se ocupan realmente de sus problemas reales. Se generaliza cierta sensación de abandono y de que el Estado como tal no ofrece seguridades concretas. Y ante ese vacío, la reacción de las capas sociales más afectadas es imprevisible.

Si los llamados partidos de Estado siguen instalados en esa táctica irresponsable, acabarán consiguiendo que el partido más votado sea el de la abstención y no deberían extrañarse del ascenso de la extrema derecha, hoy muy bien articulada en la internacional reaccionaria. Incluso nunca es descartable la aparición de nuevas ofertas electorales de supuestas candidaturas independientes nacidas del descrédito de los partidos de gobierno tradicionales. Así emergió Emmanuel Macron. Y Marine Le Pen. Y Giorgia Meloni. Y Geert Wilders. Y Alice Weidel. Y Nigel Farage. Y muchos más. En toda Europa los grandes partidos tradicionales, antes o después, han experimentado un proceso de declive, abriendo el camino a una mayor fragmentación y radicalismo de ultraderecha en los parlamentos. Ante la falta de respuestas concretas y en tiempos de desorden y desinformación, la inseguridad, el malestar, la impotencia, el miedo y la rabia se expresan de esta forma.

Hemos entrado en zona de alto riesgo político e institucional. Es fundamental recuperar la cultura del acuerdo e impulsar un giro de guion. En ningún lugar está escrito que tengamos que seguir procesos similares a los de otras realidades europeas. Las grandes crisis políticas e institucionales, y estamos en una de ellas, a veces sirven para no resignarse, para rectificar y tomar otro camino. Todavía estamos a tiempo. Alcanzar algunos pactos de Estado, reales y no impostados, sería un buen principio. Ocuparse de los efectos del cambio climático es sin duda imperativo, puesto que afectará profundamente a nuestras vidas, a nuestra economía y a nuestros territorios. Y las consecuencias no entienden de competencias ni de mayorías parlamentarias. Pero acordar un modelo de financiación y ocuparse en serio del problema de la vivienda son, en el corto plazo, incluso más urgentes.