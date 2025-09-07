Vuelta a los barracones

Barracones en el Berenguer Dalmau de Catarroja / Germán Caballero / LEV

La vuelta a clase y a la normalidad será incompleta para algunos. Casi un año después de la dana, sus efectos siguen presentes. Hoy, unos 3.000 estudiantes de los pueblos más damnificados por las inundaciones del pasado 29-O tendrán un inicio de curso de todo menos normal. En lugar de aulas, su formación se reanudará en barracones y algunos ayuntamientos ya han anunciado que los estudiantes no podrán empezar las clases hasta bien avanzada esta semana porque las aulas prefabricadas no están listas.

La fecha estaba desde hace meses marcada en el calendario de las familias, de los alumnos, de los docentes e incluso de la Conselleria. El inicio del curso escolar es de todo menos imprevisto y parece que los plazos de la Conselleria de Educación han vuelto a fallar. Hace una semana que el propio conseller Rovira aseguró que no habría retrasos «salvo de un par de días en el peor de los casos» y que el regreso a las aulas sería normal. En junio, el president Mazón dio su palabra de que todos los niños y niñas desplazados por la riada volverían a sus colegios con total normalidad el primer día de clase. Sin embargo, y pese a los intensos trabajos de última hora en los centros, la chapa y pintura no han llegado por igual a todas las poblaciones y hoy, con los libros en las mochilas, cientos de estudiantes se quedarán en sus casas en Massanassa, Algemesí y Alfafar.

Es obvio que la conselleria de José Antonio Rovira no puede reconstruir en diez meses los ocho colegios que el barro y el agua destrozaron el curso pasado. A nadie se le escapa el enorme esfuerzo y tiempo requerido que hay detrás del derribo de estas infraestructuras y su reconstrucción. No obstante, sí que ha habido el tiempo suficiente para lograr una correcta planificación. Las clases prefabricadas, o los barracones, son soluciones momentáneas que permiten a los escolares retomar las clases sin necesidad de desplazarse a otros centros educativos situados a kilómetros de distancia. Pero de los ocho colegios donde Educación anunció la instalación de barracones en este curso, las aulas tampoco no están listas para el inicio de las clases en la mitad, y en el resto, el curso arrancará con deficiencias. Faltarán pizarras electrónicas, toldos en el patio, ordenadores y varios barracones por montar, como en Utiel.

Casi un año después, la reconstrucción sigue, pero a velocidad desigual. La reapertura total de la autovía de Torrent a València se logró en diez meses, el pasado viernes se abrió al tráfico en Carlet el puente que el río Magro derribó. Hay decenas de proyectos paralizados e infraestructuras tan trascendentes como la red de alcantarillado todavía pendientes. Como ellas, parece que la vuelta a las aulas ha pillado a Educación con deberes pendientes, pese a que la inversión en los centros educativos arrasados debería figurar entre las prioridades.

De los 48.000 alumnos afectados por la dana, todavía hay quienes hoy no pueden retomar con normalidad su día a día y la responsabilidad pesa sobre quienes dieron su palabra. A las 9:00 horas de esta mañana, unos 900.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana volverán a sentarse en sus pupitres, salvo en Massanassa, Algemesí y Alfafar. La dana sigue muy presente.