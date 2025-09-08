Aulas con dolor / L-EMV

“El dolor de la lucidez. Sin límites, sin piedad”. Federico Luppi provoca desde “Lugares comunes” de Adolfo Aristarain. Muchos emprenden ahora el camino de la docencia, aspiran a, no en muchos años, ser maestros y profesoras, a convertirse en guías. El alimento de la curiosidad no se proporciona solo en la escuela pero, bien entendida, es centro de muchas respuestas y más preguntas. “Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad”, entonará Luppi. Quien enseña abre nuevos mundos y quien aprende hace justicia con el legado. No son las aulas espacios en los que desarrollar ni trasladar rituales de control hechos de dominación y ejercicio injusto del poder, ilustrará Bell Hooks.

Las aulas deben ser espacios de deseo por el saber, por el conocimiento infinito, por el embelesamiento por la libertad, por las posibilidades. Pero cuidado porque hoy el profesorado tiene también el gran reto de combatir la acientificidad a través de la falsa sensación de que todo es debatible. Cierto alumnado, imbuido por la superficialidad de Internet, cuestiona el saber del profesorado. No hay que someter desde el conocimiento, hay que acompañar en la curiosidad. Desde la humildad intelectual.

Las aulas están en profundo cambio y el profesorado debe mostrar una inquebrantable elasticidad mental. Es más difícil enseñar a saber leer que enseñar a leer. Clave hoy en que el consumismo se ha adueñado de la lectura y a algunos, en su ranking eterno, les importa más haber leído que leer.

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción”, expone Paulo Freire. La educación no es neutral, como nada lo es en esta vida. La educación es política. Está en juego la liberación contrahegemónica o, por el contrario, la domesticación de los que vendrán.

Aboguemos por una educación que fortalezca la democracia y la defensa de los derechos humanos. Parece una petición básica pero el sistema capitalista acepta otras vías muy peligrosas. Así que confianza renovada en la escuela y en el profesorado. El actual y el que en unos años empezará a ejercer en el reparto de ese dolor que supone mostrar nuevos paradigmas. “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo”, escribió Hermann Hesse. Sort, Pau.