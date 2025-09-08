El derecho a un hogar secuestrado por capital extranjero

Viviendas en alquiler en el barrio de Turianova / Levante-EMV

La Comunidad Valenciana vive una crisis habitacional que va más allá de la simple escasez de viviendas; puede provocar un serio problema de rebelión social. El encarecimiento imparable de la vivienda no es un fenómeno casual, ni exclusivamente resultado de la oferta y la demanda tradicionales en el mercado inmobiliario. Detrás de este aumento desmesurado de los precios se encuentra una fuerza poderosa y poco visible: los fondos de inversión inmobiliaria, que han transformado el mercado residencial en un negocio especulativo dominado por intereses financieros internacionales.

Los principales operadores inmobiliarios que controlan una parte significativa del mercado residencial en la Comunidad Valenciana son fondos de inversión procedentes, en su mayoría, de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. Estos fondos, como Blackstone, Cerberus, Lone Star y Allianz Real Estate, han irrumpido con fuerza en el mercado español tras la crisis financiera de 2008, aprovechando precios bajos para adquirir grandes carteras de viviendas y edificios enteros. Su acción especulativa ha arrastrado al mercado residencial a cotas de precios difícilmente asequibles para el ciudadano medio.

Los cuatro alcanzan conjuntamente el 80% de su cuota de mercado:

1.- Blackstone , es uno de los mayores fondos inmobiliarios del mundo y ha adquirido miles de viviendas en España, muchas de ellas en la Comunidad Valenciana; su estrategia se basa en comprar a bajo coste para luego subir los alquileres y maximizar beneficios.

2.- Cerberus, es otro gigante que ha comprado activos inmobiliarios en La Comunitat, centrándose en propiedades con potencial de revalorización.

3.- Lone Star, con una estrategia similar, ha adquirido grandes bloques residenciales, influyendo directamente en la oferta y los precios.

4.- Allianz Real Estate es un fondo europeo apuesta por inversiones a largo plazo en mercados con alta demanda, y la Comunidad Valenciana es uno de sus focos principales.

Estos fondos no actúan como simples compradores individuales, sino como actores globales que manejan miles de millones de euros. Su modus operandi incluye: 1.- Compra masiva de viviendas: Adquieren grandes paquetes de viviendas, a menudo en bloque, lo que reduce la oferta disponible para compradores particulares y pequeños inversores. 2.- Conversión a alquileres de alta rentabilidad: En lugar de vender rápidamente, prefieren mantener las propiedades para obtener ingresos recurrentes por alquiler, incrementando progresivamente los precios para maximizar beneficios. 3.- Gentrificación y Expulsión: Su presencia suele provocar subidas de precios en barrios enteros, desplazando a residentes tradicionales y generando un mercado inaccesible para los ciudadanos de renta media y baja.

Si bien encuentran compradores o arrendatarios, no son los “encontrados” los principales demandantes del bien con el que especulan; estos son las clases populares valencianas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio del metro cuadrado en la Comunidad Valenciana alcanzó en 2024 los 3.150 euros, un aumento del 12% respecto al año anterior, situándose muy por encima de la media nacional (2.800 euros/m²), cifras superadas año y medio después en más del 17%. En cuanto al alquiler, el informe de Idealista revela que el precio medio del alquiler en ciudades como Valencia subió un 15% en 2025, con un coste medio que supera los 12,5 euros por metro cuadrado, lo que sitúa a La Comunitat entre las más caras en alquiler en España, con precios medios que amenazan superar el salario medio de la Comunidad Valenciana.

Una situación que sitúa la tasa de esfuerzo económico para una familia media valenciana por encima del 50% de sus ingresos en alquiler o hipoteca. Un plazo razonable, muy por encima del umbral recomendado del 30%, lo que evidencia la presión financiera que sufren los hogares por parte de esos grandes tenedores de activos inmobiliarios. Solamente hay que consultar el estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda: confirma que más del 40% de los alquileres en la Comunidad Valenciana están en manos de grandes tenedores, principalmente fondos de inversión. Según una encuesta reciente, solo un 6% de la población está dispuesta a cambiar de vivienda mientras que un preocupante 21% declara que busca alternativas debido a la imposibilidad de acceder a vivienda propia o alquiler asequible.

El resultado es un mercado cada vez más inaccesible: la vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha convertido en un producto financiero especulativo, dejando a muchas familias valencianas en una situación de precariedad y exclusión. Además, la falta de regulación efectiva permite que estos fondos operen con impunidad, sin que las administraciones locales y autonómicas logren frenar esta dinámica. La insuficiente oferta de vivienda pública y la escasa inversión en soluciones habitacionales asequibles agravan aún más el problema. Una situación que exige, cada día con más urgencia, limitar la concentración de viviendas en manos de fondos especulativos.

El encarecimiento de la vivienda en la Comunidad Valenciana no es solamente un fenómeno accidental, producto de una falta de oferta de vivienda pública, agravada por la inacción de los ocho años del PSPV (PSOE) y Compromís al frente del Consell, la lenta tramitación de licencias de construcción, o del exceso de viviendas vacías fuera del mercado; sino también, y no es baladí, del resultado directo de la acción de fondos de inversión inmobiliaria internacionales que han convertido el derecho a un hogar en una mercancía más del mercado financiero global. Los valencianos merecemos respuestas urgentes y políticas públicas valientes que prioricen la vivienda como un Derecho Constitucional (Art.47) y no como un negocio especulativo para unos pocos.