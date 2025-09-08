La escuela del alma / L-EMV

Hoy es el día más importante del año. Las puertas de los colegios y de todos los centros educativos, desde infantil a bachillerato, pasando por ciclos formativos y la Universidad, se abren para acoger miles de ilusiones, dudas y proyectos que configurarán el porvenir. Vivimos en un país donde la cultura, el estudio y el diálogo, puntales de toda escuela, se desprecian y se pisotean a diario. Sin embargo, contra tiros y troyanos, la escuela sigue en pie. El pedagogo brasileño, Paulo Freire, decía: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Por ello, no es factible cualquier escuela; no es aceptable cualquier modelo educativo; no da igual impartir un contenido; ni tampoco es aceptable cualquier docente. Las personas que pasan por la escuela son las que cambian el estado actual de las cosas y hoy, como se da en la historia, hay mucho que cambiar.

En marzo de 2024 salió a la luz el libro La escuela del alma de Josep María Esquirol. La escuela no sólo es un espacio físico determinado, sino que es una realidad que está en un mundo determinado que necesita atención y madurez. La vida requiere constantemente de respuestas; es una realidad inacabada que nos interpela constantemente, que está por hacer. Y para poder vivir de otra forma, para salvar los diferentes escollos que nos vamos encontrando, la escuela se nos presenta como una de las guías para que, cada persona que hoy cruzará esa puerta mágica y única, pueda desenvolverse asumiendo sus errores como aprendizajes y oportunidades. Esta es la misma tarea de educar, es decir, “guiar a alguien para que, por sí mismo, recorre un camino que lo lleve más allá, que lo eleve por encima de donde está, y que le dé una fuerza y una madurez que al principio no tenía”, apunta Esquirol. La madurez es la estrella que debe guiar el camino de la escuela y de la educación con el objetivo de doblegar la amenaza de la indiferencia, la inhumanidad, la insensibilidad, el odio y la intolerancia. Una escuela que no alimente de forma crítica estos males que están haciendo trizas la vida actual, se convertirá en una escuela sin alma, sin juicio propio, que estará al servicio de las modas, aunque sean injustas y extemporáneas.

¿Cómo hacerlo posible en este mundo tan complejo y en esta batalla que parece perdida desde el inicio? Educar el alma sólo puede hacerse a través de lo diferente, de lo que nos exhorta e interpela. Tenemos un camino claro y directo: la lectura. Sobre ella, decía Umberto Eco: “Quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido cinco mil años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía… la lectura es la inmortalidad hacia atrás”. Una escuela del alma desde la lectura que alimente el diálogo, la escucha y el encuentro con aquello que nos resulta diferente será una de las últimas trincheras frente a las nuevas barbaries que se están dando y alimentado desde poderes políticos y de gobierno. La apertura de las puertas de la escuela que vivimos hoy es el principio de que esta aspiración se haga real en medio de todos nosotros. Feliz curso en la escuela del alma.