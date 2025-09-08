El imposible Lim Arena

Imagen del esqueleto del Nou Mestalla / J. M. López

Inaugurado el Roig Arena en tiempo y forma, lo que eso por sí solo ya es noticia, que nadie espere que Peter Lim cumpla ninguno de los actualizados plazos previstos para finalizar el Nou Mestalla. Tras una década larga de engaños, el máximo accionista del Valencia carece de crédito personal y financiero para completar el esqueleto de Corts Valencianes. Ahora y tal como ha sido el proceso de construcción del nuevo pabellón de Quatre Carreres existen datos objetivos para confirmar que a Lim solo le interesa el club para seguir especulando con el continuo traspaso de futbolistas y que nunca estuvo en sus planes ejecutar las condiciones obligatorias de la compra de la entidad blanquinegra.

Además del éxito de cumplir con los plazos, el Roig Arena es posible gracias a la continuada inversión del mecenas Juan Roig y de su compromiso con la historia y el entorno de la ciudad. Sin Valencia Basket no habría pabellón nuevo, y sin la referencia de la Fonteta no se hubiera construido junto a la parcela conocida como l’Alqueria del Basket. Había otros sitios más pomposos para levantar ese espacio multiusos, pero la lógica del conocimiento marcaba que lo más próximo era cerca de la que hasta ahora era su cancha.

Justo todo lo contrario ha pasado con el Valencia de Lim, porque al fútbol se le sigue permitiendo todo. Ahí está el Barcelona de Laporta también vacilando a su ayuntamiento, y donde el Valencia debía jugar el próximo domingo según juraban y perjuraban el primer partido en el remodelado Camp Nou, que eso sí, lo han ampliado donde estaba, igual que San Mamés, Bernabéu, Sánchez Pizjuán y ahora el Villamarín. Solo el Atlético ha sido el club histórico de LaLiga capaz de cambiar de barrio en su nuevo estadio, el Metropolitano.

Mestalla continuará algunas temporadas más como el campo más histórico de la competición, pero también hemos tardado mucho en reivindicar su necesaria ampliación en su actual ubicación. Así que el valencianismo seguirá muchos años atrapado entre las argucias de Lim y la vista al cielo con silbidos de disimulo incluidos del Ayuntamiento y la Generalitat. Un Lim Arena no lo veremos.