Meriton y el cuento de la lechera

Obras del nuevo estadio de Mestalla en la Avinguda de las Corts Valencianes. / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Una operación suicida. El Valencia, sometido al dictado de Lim, ha emprendido una peligrosa huida hacia delante. El accionista mayoritario, que no ha puesto ni un solo ladrillo en el esqueleto del estadio de la avenida de Corts Valencianes desde su aterrizaje en octubre de 2014- y ya va para 11 años-, ha trazado un delirante plan para reactivar el proyecto. Con la connivencia municipal, tan descarada como vergonzosa, se recurre a la financiación externa para culminar el despropósito. El club asume por entero los riesgos, acepta un plan de pagos con unos intereses descomunales y se sitúa en el disparadero. Salvo milagro o conejo en la chistera, resulta imposible la devolución de los préstamos. Sin presencia en la Liga de Campeones desde la campaña 19-20, constreñido por unos derechos audiovisuales de capa caída, y con una plantilla que pierde cada ejercicio a sus mejores jugadores para reemplazarlos por cedidos durante un año, el Valencia se embarca en un viaje hacia el precipicio.

Corberán y los 45.000 de Mestalla. Bajo el liderazgo de Carlos Corberán, el entrenador que ha adquirido una dimensión que excede las competencias tradicionales del inquilino del banquillo; protegido por el factor Mestalla, y con la complicidad de los 45.000 devotos que acuden entregados a la llamada de un club que atraviesa por el peor período de su historia; el Valencia desafía todos los peligros y sobrevive con entereza. Esta encomiable capacidad de resistencia no puede ocultar la anomalía instalada en una entidad condenada a la mediocridad desde el 11-S de 2019, cuando Lim destruyó el único proyecto ambicioso y razonable que ha amparado. Apenas le duró 2 años. Desde entonces, cuesta abajo y sin frenos. La deuda ha crecido, el equipo ha desaparecido de la élite, el nivel competitivo ha caído a mínimos. La obra de Meriton merece ser estudiada por su capacidad destructiva. Pasará a los anales.

Diakhaby fue el primero. Poco importa que el defensa central del Valencia se plantara en aquel partido de Cádiz ante el rifirrafe con Cala. Aquella solidaria reacción colectiva de un equipo que se fue a los vestuarios, amenazó con retirarse del encuentro, y al que susurraron que se le descontarían puntos si no comparecía, ha quedado archivada en el olvido. No importa. El único referente mediático en la lucha contra el racismo juega en el Real Madrid y lleva el 7 a la espalda. Allá por donde va es recibido con abucheos. Los aficionados, conscientes de la impostura, le buscan las cosquillas y el brasileño responde con provocaciones. Su especialidad es hacer gestos en los que envía a segunda a los rivales. Goza de comprensión máxima y de protección mediática, se le disculpan los constantes deslices. Todo está justificado.

La etapa 11 de la Vuelta a España / Miguel Oses / AP

Bicicletas contra el Genocidio. La Vuelta Ciclista a España se ha convertido en un altavoz diario a favor del pueblo palestino. A lo largo de cada etapa, centenares de banderas de este territorio oprimido aparecen en los arcenes por donde transcurre la carrera. La inaceptable presencia del equipo Israel en la prueba ha desatado la protesta generalizada. Los organizadores se han escudado en criterios deportivos para justificar su participación. Mientras nos siguen llegando imágenes terribles desde Gaza, de niños masacrados, de ataques indiscriminados contra la población civil, de una hambruna provocada, y de periodistas asesinados, una formación ciclista que representa a Israel se inscribe en la Vuelta como si no pasara nada. La dignidad demostrada en la defensa de los derechos humanos por gran parte de la sociedad española ha puesto las cosas en su sitio. Algo que, ni por aproximación, han hecho las indecentes organizaciones internacionales, vendidas al dinero y la presión del poder, con su pasividad contemplativa.