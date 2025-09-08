Léase con voz de ‘cayetano’: “Es que no hay que mezclar deporte y política…”

Protestas en la etapa de la Vuelta del Bilbao en contra el genocidio de Gaza. / Miguel Toña / Efe

Histórico lo que sucedió en la Vuelta Ciclista a España. La etapa que debió finalizar en Bilbao no tuvo ganador porque las protestas en la línea de meta en favor del pueblo palestino obligaron a la organización a suspender el último tramo y tomar los tiempos de carrera de los corredores tres kilómetros antes.

El tema es; ¿hay que alejar la política del deporte? De entrada, sí. Pero de entrada también, me veo obligado a decir que no estamos hablando de política, y es bastante lamentable y triste que haya que matizarlo. Manifestarse contra lo que el sionismo está haciendo con los civiles de Gaza no es política, es sensibilidad humana. Se deber estar en contra del terrorismo de Hamas y al mismo tiempo estar en contra del terrorismo del Estado sionista. Unos y otros matan, o han matado, a civiles inocentes por intereses políticos particulares. Resumir la vida en general, y en especial el problema geopolítico de Oriente Medio, entre buenos y malos, es demasiado simplista. Analícese esto: no es lo mismo ser judío, el judaísmo es una religión, que ser de Israel, que es un país. O que ser sionista, que es una ideología política. Se puede ser francés y de religión judía, se puede ser sionista y no ser israelí, y se puede ser israelí y no sionista. De hecho, en Israel hay un importante porcentaje de población musulmana cuya religión es el islamismo.

Mañana le diré a mi vecino que Robe Iniesta, mi Dios, me ha dicho que soy el elegido y que su coche ahora es mío. ¡Solo faltaría que mi Dios diga que el elegido es mi vecino

¿Y qué es el sionismo? Vayamos a la Inteligencia Artificial: “El sionismo es un movimiento político e ideológico que promueve la autodeterminación y la creación de un Estado judío en su patria ancestral, la Tierra de Israel, con el objetivo de asegurar la libre determinación del pueblo judío”. Dicho esto, me apetece señalar que el Éxodo es una de las grandes mentiras de la historia, es solo una ‘aventura’ de la Biblia que nada tiene que ver con lo que en realidad sucedió. Recomiendo ver con ojos críticos el documental de Simcha Jacobovic y James Cameron para darse cuenta de ello a pesar de que intentan convencer al personal de todo lo contrario. Mentirola gorda. ¿Usted cree en Jesucristo? Perfecto, pero supongo que tenemos claro que no convirtió el agua en vino. Total, que el sionismo dice que esta tierra es mía porque me lo ha dicho Dios, que por algo soy el pueblo elegido. Mañana le diré a mi vecino que Robe Iniesta, mi Dios, me ha dicho que soy el elegido y que su coche ahora es mío. ¡Solo faltaría que mi Dios diga que el elegido es mi vecino!

Una familia palestina se desplaza al quedarse sin hogar en Gaza. / Mohammed Saber / Efe

No sé tanto del asunto como para afirmar quién tiene derecho a esas tierras, si palestinos o sionistas, solo digo que es muy sano que la gente proteste en la Vuelta Ciclista a España ante el genocidio de Gaza porque uno de los equipos en competición se llama Israel Premier Tech, cuyo propietario es Sylvan Adams, un empresario judío de nacionalidad israelí y canadiense, que defiende públicamente el genocidio y la invasión de Gaza. El dueño del equipo utiliza el ciclismo para difundir la idea de un ‘gran Israel’ y eso es precisamente lo que legitima la protesta.

¿Toda la vida aplaudiendo el saludo con el guante negro de Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México de 1968 y ahora es pecado?

Entiendo a Pedro Delgado cuando dice que muchos ciclistas también quieren la paz en Gaza, pero lo que está pasando ante los ojos del mundo es tan grave, que la protesta de la gente es lógica vistos el silencio y la inacción de gobiernos y estados, y visto también el silencio generalizado de las instituciones del deporte. ¿Toda la vida aplaudiendo el saludo con el guante negro de Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México de 1968 y ahora es pecado? Seguro que algunos dirían entonces que no está bien mezclar política y deporte…

PD: En toda protesta hay borregos que no representan a nadie. Como dijo Miguel Quintana, “la causa es lo suficientemente justa como para ir por encima del tipo de protesta”.