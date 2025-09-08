De vuelta al cole

Franchie Avalon en una escena de 'Grease' como ángel de la guarda de Frenchie. / StockImage

La ciudad ofrecía hoy un panorama desolador, como de película catastrofista en la que el personal descubre que su destino está sellado por la trayectoria de un meteorito o que su vida termina en un degolladero al final de la calle. Se sucedían escenas dramáticas en ascensores, portales, aceras y pasos de peatones. Estirones, jipidos y lamentos. Llantos y sofoquinas. Proliferaban los charcos de lágrimas en las puertas de los colegios e institutos en el primer día de un nuevo curso. En el caso de muchos padres y madres lágrimas de alegría por deshacerse de la patulea después de unas vacaciones eternas, pero también por haber llegado a esta jornada sin haber tenido que lamentar daños personales, más allá de las típicas visitas a urgencias por las afecciones propias del estío: intoxicaciones, insolaciones, luxaciones, picaduras, quemaduras, contusiones y cortes sin importancia.

Y qué contarles de los daños materiales derivados de la preocupación de colocar a los churumbeles en campamentos, escoletas y pueblos, tirando de parentela en muchos casos. El gasto terrorífico que supone tenerlos atendidos mientras los progenitores trabajan y hacen malabares con sus turnos de vacaciones para que la jugada sea lo menos lesiva posible. Atendidos y divertidos. El apartamento, la feria, el cine, los parques acuáticos y de atracciones, las peleas de perros, los parques de bolas, las piscinas, los karts, el bufé libre, las verbenas. Menudo chorreo de parné. Para el que lo tenga, claro. Los pobres nos hemos quedado en casa, discutiendo, agobiados por el calor, la frustración y el aburrimiento. Lo de los daños psicológicos y emocionales derivados de convivir con tus propios hijos en estos veranos interminables, ya si eso. Recuerden esa gran broma final que fue la semana pasada, en la que hubo curro pero no colegio ni nada parecido, y yo mismo tuve que sacrificar días de fiesta para cuidar de mi prole. Criminal.

El curso tendría que empezar el uno de septiembre porque los niños donde mejor están es en el colegio. Ellos no lo dicen por no darnos la razón y porque les encanta regalarnos los oídos con sus ‘me aburro’, ‘os odio’ y ‘ojalá tuviera otros padres’ pero están como locos por volver a la escuela desde junio. Ya lo cantaban The Happenings en “See You In September”, amiguetes y novietas, a ver si se acaba pronto el verano y cuando volvamos a vernos está la cosa tal y como la dejamos. La original, más sosa, era de The Tempos. Y oigan, que los coles de ahora tampoco son como los de aquella canción de La Trinca, “Mi colegio”, si me apuran la mejor que tienen. En esta fabulosa composición nos cuentan cómo eran las escuelas del nacional catolicismo franquista, lóbregas, aterradoras, opresivas, con maestros inflexibles, sotanas violentas y un Cristo flanqueado por los dos ladrones: el Caudillo y José Antonio.

Supertramp también le daba un repaso a la parte sórdida del asunto en “School”, otro temazo. Las órdenes desabridas del profesor, las comparaciones entre buenos y malos estudiantes, los días que acortan la luz en las tardes de parque o extraescolares, no hagas esto, no hagas aquello, conviértete en un adulto de provecho, no le niegues un trozo de tu carne a la máquina. Si es que ya lo cantaba Frankie Avalon en uno de los pasajes más recordados de ‘Grease’, en el papel de ángel de la guarda de Frenchie, la Pink Lady que quiere dejar el insti para meterse en una academia de esteticienes. Cíñete a los canales de formación habituales, no seas burra, obtén tu diploma, que se empieza persiguiendo un sueño y se acaba en la cuneta de este mundo cruel enfermo de titulitis.

Tampoco hay que ponerse en lo peor. Chuck Berry, el padre de todos, daba una visión pormenorizada y realista de la ajetreada vida del escolar en “School Days”, un himno del rock que nos cuenta un día cualquiera de un estudiante entre libros, obligaciones, angustia, presión y la liberación final del ánimo a través de la música y la amistad.

Hoy volvemos al cole: alumnos, profesores y familias. Será un día feliz, de novedades, reencuentros y conversaciones. De contarse experiencias vitales y compartir sucesos y emociones que acabarán jugando un papel importante en la construcción de esos adultos en los que se convertirán nuestros hijos, tal y como nos sucedió a nosotros hace muchos, muchos años. Y, a pesar de todos los martirios veraniegos que nos inflijan, tendremos que estar junto a ellos para ayudarles a sortear ese camino tan largo y complicado.