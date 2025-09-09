Barracones, recortes y demagogia: el verdadero inicio de curso

Vuelta al colegio en Massanassa con protestas de las AMPA y operarios aún trabajando.

Cada septiembre, la Conselleria de Educación despliega el mismo ritual: ruedas de prensa, cifras brillantes, promesas de modernización y un lema nuevo que suene a futuro. Este año le llaman “curso de las oportunidades”. Pero la realidad que vive la comunidad educativa no encaja con el relato. El conseller José Antonio Rovira vuelve a vender humo: presume de récord de profesorado, de ratios más bajas y de libertad de elección lingüística, mientras se consolidan recortes en enseñanzas clave, se degradan servicios esenciales y se prolonga la precariedad en decenas de centros que todavía arrastran las consecuencias de la DANA. No es una anécdota: es una estrategia. Y ya no cuela.

Rovira insiste en que hay más docentes que nunca. Lo repite como si fuera un conjuro. Pero las direcciones de los centros saben que lo que cuenta no es la cifra global, sino dónde está ese profesorado y con qué horas. La Conselleria incumplió el acuerdo de plantillas heredado, que suponía incrementar 2000 profesores para el curso 2025-26. Esto tiene un impacto directo: menos desdobles, menos refuerzos, menos atención a la diversidad.

Si hay una enseñanza donde el discurso oficial hace aguas es la Formación Profesional. La FP vive un boom de matrículas, pero en lugar de reforzar plantillas y tiempos, la Conselleria aprieta. La reducción de horas de profesorado en semipresencial, la sobrecarga de coordinaciones, tutorías y gestión de prácticas están dejando a los equipos exhaustos. “Menos horas para más tareas” no es reorganización: es recorte.

La FP necesita tutorización real, orientación y vínculos estrechos con empresas. Eso no se improvisa con plataformas ni se suple con titulares. Reducir tiempos de atención en un sistema que se apoya en la relación con el alumnado y la inserción laboral es pegarse un tiro en el pie. La consecuencia se verá pronto: abandono, menor calidad y más desigualdad entre centros.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) son otro termómetro del deterioro. Aumento de horas lectivas obligatorias para el profesorado, y traslado forzoso al online de idiomas con alta dificultad. Enseñar japonés, griego o ruso sin presencialidad real y con grupos hinchados es una ficción pedagógica que solo sirve para cuadrar ratios, no para aprender.

Las EOI son un servicio público estratégico, especialmente en una economía abierta y turística como la valenciana. Rebajarlas a una especie de plataforma barata de certificación es empobrecer capital humano y expulsar a quien más necesita enseñanza pública de calidad.

Los centros de formación de personas adultas sostienen realidades que apenas salen en las fotos: personas mayores que retoman estudios, migrantes que aprenden lengua para integrarse, jóvenes que vuelven al sistema. La reducción de oferta significa puertas cerradas para miles de personas. Es un recorte social, cultural y democrático de primer orden. Cuando la respuesta oficial es que “se prioriza el Graduado en Secundaria”, lo que se está diciendo entre líneas es: todo lo demás deja de importar. Es exactamente lo contrario de lo que necesita una sociedad que quiere incluir, capacitar y cohesionar.

Once meses después de la DANA, miles de alumnos siguen en aulas prefabricadas. La gestión de un desastre no se mide solo en millones gastados y licitaciones anunciadas, sino en la rapidez y dignidad con que el alumnado recupera su colegio. No han sido atendidos en once meses ni con refuerzo de profesorado, ni con apoyo psicológico, ni agilizando las obras de reconstrucción necesarias. Solo hay una explicación: el abandono permanente y consciente con el que tratan la educación pública.

Rovira presume de que las familias han elegido la lengua base de escolarización y que el 99,8% estudiará en la lengua mayoritaria que han pedido. De nuevo, el titular y la foto. La realidad es que se ha implantado un modelo de segregación lingüística que fragmenta centros y grupos, debilita el valenciano y rompe una política de convivencia consolidada. La educación plurilingüe no se construye oponiendo lenguas, sino con proyectos estables, rigor y recursos.

Se vanaglorian de los nuevos centros construidos, cuando todos estaban en marcha cuando llegaron al gobierno. “Hay 382 obras en marcha” suena potente; entrar en aulas sin climatización adecuada o con patios sin terminar suena a lo de siempre.

Este curso se nos vende como el de las “oportunidades”. La pregunta es para quién. Para las estadísticas, seguro. Para los titulares, también. Pero para la escuela pública, la que garantiza igualdad de oportunidades, cohesión social y futuro compartido, este inicio de curso significa menos apoyo donde más se necesita. La escuela pública no necesita maquillaje, necesita plantillas estables, recursos suficientes, planificación seria y respeto. Llamar “libertad” a la segregación, “eficiencia” a la precariedad y “oportunidad” a los recortes no convierte esas políticas en buenas: solo las hace menos honestas.

La Comunitat Valenciana arranca 2025-2026 con un discurso oficial más ruidoso que nunca y con los recortes que se producen en la educación pública cada vez que gobierna el PP.