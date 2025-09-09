Opinión
Els rédits de la situació
Allò que interessa a la dreta provinciana governant és que s’ en oblidem de quins son els nostre interessos, anem a un exemple molt concret, el cas d’un gran estadi i contenidor de masses que la firma Juan Roig ha inaugurat al cap i casal, doncs, tot han estat elogis, que si el seu disseny, que si és un dels més grans d’Europa, etcètera, doncs, també caldria dir que l’ esmentada firma és la fortuna més gran del nostra país, i un dels grans contribuents de les arques públiques, per la qual cosa, es beneficiarà de la rebaixa d’impostos que ha legislat la majoria del PP-Vox.
Si consultem el rànquing de les gran empreses valencianes, resulta que majoria tenen un camp d’actuació dirigit a Espanya, cosa que coincideix amb el fervor espanyolista del govern valencià. Per altra banda, el grau de concentració de la riquesa a casa nostra, ens mostra com el cinquanta per cent del PIB correspon a una minoria de persones, i que aquesta minoria va a pagar menys amb les reformes de la dreta. Doncs, òbviament, els interessa que ens dediquem de nou a batalles sobre la llengua, que considerem el turisme de masses, o als “grans” esdeveniments, com fonts de riquesa, que donem sols eixa imatge de poble fester...i, tot això per a què? Al final a qui beneficia la situació? A la gran majoria de valencians i valencianes?
Cert que en seu parlamentaria se ha denunciat la situació, amb dades, o xifres, evidenciant quins son els beneficiaris de la situació. La societat, però, sabrà reaccionar?
La validesa de la divisió entre dreta i esquerra resulta és una realitat, aquells que manen tenen molt clar que és allò que els uneix : garantir la desigualtat, crear confusió, obrir escletxes i falses guerres, puix al final els beneficiaris van a ser els senyors de les finances i l’especulació en totes les seues variants. I què, al meu parer, ens deu interessar a la resta, esquerrans i valencianistes? Sembla simple, però, com podem observar, existeixen dificultats i caldria un especial esforç de lucidesa i col·laboració. El temps, l’edat, hem permet una certa llibertat per reflexionar, per opinar des de fora dels espais orgànics, que son els partits en presència, tot i tenint present que ens representen i son eines necessàries, per això segueix insistint.
En certa ocasió, era jove i radical, un company més gran, el socialista català Josep Pallach, em va dir que calia pensar més en allò que ens uneix, que no en allò que ens distancia o diferència. Tenia raó, l’experiència, però, m’ ha portat a tal conclusió, no obstant, he de dir que en aquella situació, dissortadament, no vaig seguir el consell del citat company.
