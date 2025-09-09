Opinión
Escolta, Netanyahu
És el teu argument més preferit Binyamín Netanyahu i, alhora barroer, però és el que més cala, precisament per la seua simplicitat: Israel està defensant-se. Costa de creure que un estat armat fins a les dents estiga destrossant escoles i hospitals per a protegir-se. Fas servir, tot cal dir-ho, arguments més subtils, però igualment repugnants per a la intel·ligència. Un d’ells: Israel podria bombardejar sense previ avís, però anuncia prèviament les zones que va a bombardejar. En efecte, els alemanys també avisaren en Gernika, Benassal, Albocàsser, Ares del Maestrat i Vilar de Canes: els Stuka anaven dotats d’una sirena i, la feien sonar quan queien en picat sobre l’objectiu. Eren els segons de pànic abans de l’adéu definitiu. El cim del sadisme macabre. Cal agrair-te, en conseqüència, que el número de gazians morts pels bombardejos siga ínfim. ¿Tu t’ho creus?
En qualsevol cas, es tracta de “víctimes de la guerra”. Afirmeu, que també civils alemanys moriren pels bombardejos aliats; danys inevitables en tot conflicte, afegiu. La comparació no se sosté perquè, que els avions angloamericans eren detectats prèviament, normalment, els ciutadans eren avisats abans de què els avions enemics arribaren. Ja se sap que no va ser eixe el cas de Dresde, ni en el camp contrari, el de Coventry: per això totes dos accions han estat considerades com a execrables.
Pel que fa a la matança de civils en les cues de la fam, els vostres seguidors admeten que sí, que són crims de guerra, però llavors llanceu la qüestió capciosa: ¿és que potser ha hagut un exèrcit en la història que no haja comés crims de guerra? Per tant, si en totes les guerres es cometen crims, doncs això, els israelians també els han comés. Fort. I no et queixes si eixen activistes boicotejant els intents de blanquejar el règim, com ara ocorre en el ciclisme.
Igualment acuseu als activistes de Hamàs, d’amagar-se quan arriben els bombarders en lloc d’eixir a combatre. Potser siga una tàctica dels milicians refugiar-se en llocs humanitaris, però això no vos autoritza a cometre les massacres ja habituals. No és lícit.
Fixa’t, Binyamín, he condemnat, personalment, i des del primer moment, els atacs del 7 d’octubre a Israel. He sostingut discussions que potser m’hagen costat la pèrdua d’amistats. No crec que hi haja assassinats justificables, o segrests justificables o violacions justificables. No per a mi. I més encara quan Hamàs sabia que dita acció anava a insuflar, encara més, la dinàmica d’acció-reacció que, malauradament caracteritzen les accions entre israelians i palestins. Ara, però, gràcies a tu, els combatents de Hamàs esdevenen herois i màrtirs salvadors del poble. I, per suposat, t’has assegurat odi palestí i la violència, per generacions.
Dit això, i sense entrar en detalls, Binyamin, heu obligat els gazians a abandonar ciutats i a dirigir-se a diversos punts, per a que les Forces de Defensa (?) d’Israel pogueren destruir a plaer ciutats i barris. Ignore quina estratègia bèl·lica és eixa de destrossar sistemàticament nuclis de població. Ho va fer la Wehrmacht en Stalingrado, en 1942, i el resultat va ser que les runes van servir de refugi perfecte per als resistents soviètics que, a més, acabaren doblegant els nazis.
Membres del teu govern, com ara Yoav Gallant (ministre de Defensa 2022-2024), han afirmat: “We are fighting human animals and we are acting accordingly”. I no és sols qüestió de paraules: els fets confirmen la voluntat exterminadora. El racionament extrem de combustible, la falta de material sanitari, la penúria de queviures, l’absència quasi total de llocs on habitar, l’èxode forçat i continu dins del territori, són fites de la crueltat humana que pensàvem, pensava, que havien quedat arrere, en el més fosc de la història que es va clausurar en 1945. És més, amb els 506.000 colons a Cisjordània, esteu creant un altre focus de violència i d’injustícia, en ocupar violentament terres i habitatges que no vos corresponen.
La veritat, Binyamín, posats a elegir entre la cua a les dutxes d’un camp de de concentració nazi, o compartir la sort d’un gazià, ¿què preferiries? ¿La mort per Zyklon B o esperar a que et desventre un míssil dels teus, un tret en la cua de la fam o, allò que és pitjor, vore com els teus sers estimats van morint mentre tu et desesperes de la vida? En qualsevol cas, hi ha un paral·lelisme entre el líder nazi i tu: cap de vosaltres dos ha volgut escoltar res de les atrocitats comeses. Hitler tenia prohibit tractar, en les converses privades, de l’holocaust. Tu, Binyamín, no vols ni sentir-ne parlar del tema dels assassinats de gazians (xiquets, dones, civils, periodistes, santiaris o voluntaris) en les teus rodes de premsa, però acarones la possibilitat de fer-los fora a tots, per això has escollit la política de mort lenta dels gazians en el seu propi territori, per a que se’n farten i se’n vagen. I ara, ¿què faràs amb Global Sumud Flotilla? ¿Crides a la VI Flota o els amolles una bomba atòmica directament?
Escolta, Netanyahu, en l’apoteosi de la festa i del festí, en els murs de Babilònia una mà va sentenciar Mené, mené, tequel i parsín. El profeta Daniel va estar l’únic a interpretar que els dies de Baltasar estaven contats. El teu crim és encara major perquè has escampat, amb l’excusa de defendre Israel, la llavor de l’odi contra els jueus arreu el món: això tampoc et serà perdonat. Fernando Quiñones, en el poema “Para tratar a príncipes difíciles” (Crónicas de Al-Andalus), va deixar escrit: “ y saber advertirle [al príncep] que este mudo no dura para nadie y que todos los siglos, los afanes, todas las naciones, se hundieron en la nada”. No se t’oblide, Binyamín.
