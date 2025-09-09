Del infierno de la dana no se sale tan fácil

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Palau de la Generalitat este lunes. / Biel Aliño/Efe

Me quedé ayer unos segundos perdido al ver las imágenes de Carlos Mazón entrando en el Palau. ¿Eran de archivo o eran del día? El president accedía al edificio gótico con gesto de apuro, asediado por cámaras y micrófonos y evitando contestar. Como en los primeros días posteriores a la mortal riada. Pero no. Era ayer, 8 de septiembre de 2025, 314 días después de la gran catástrofe. Si alguien pensaba que el jefe del Consell entraba en una etapa valle, más suave, después de un verano en el que el foco informativo se trasladó a los incendios y él empezó a tomar las riendas de la reconstrucción, patinaba. Del infierno de Dante no se sale tan fácil. Ni del de la dana. Maribel Vilaplana ha reaparecido para devolvernos a la tarde de 29 de octubre y sacudir el relato de unas horas que casi un año después continúan entre agujeros, vaivenes y falsedades. Ese es el drama.

Y uno tiene la impresión de que este es el nuevo tiempo político en el que nos hemos instalado: el de una verdad que se escurre entre los dedos y se va por algún desagüe hacia las cloacas. Y a uno le queda la certeza interior de que todo este ambiente tan turbio y tan irrespirable, como estos días húmedos y tórridos, explotó con la dana.

Se venía gestando, sí, pero el ruido creció hasta decibelios insoportables a partir de la gestión de la dana y los relatos de supervivencia política. Y de aquellos lodos de desencanto que se hicieron visibles el 3 de noviembre en Paiporta, llega hasta hoy una ola fétida en la que se ha normalizado que en un mismo fin de semana la chiquillería coree insultos al presidente del Gobierno en cualquier fiesta patronal (como la de Moncada), un concejal airado reaccione de forma impresentable a patadas con los que mezclan la fiesta y la injuria, el líder de la oposición mueva el esqueleto al ritmo de esos insultos (de la forma velada que los ha reemplazado como si fuera una gracia más) y un alto cargo de la oposición diga que este curso se va a cavar la fosa para depositar los restos de este Gobierno. Lo dicho: hediondo.

Y como traca final, una encuesta (de 40dB) que dice que la ultraderecha sería hoy primera en intención de voto en la Comunitat Valenciana. No creo que valga mucho hablar ahora de cifras con muestreos estatales, pero la tendencia es la que se va viendo. Y no es nueva. En ambientes de zona acústicamente saturada, los justicieros y los populistas llevan las de ganar.