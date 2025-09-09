Las palabras, las formas

Miguel Tellado, en una rueda de prensa del PP la pasada semana. / Europa Press

Con lo extensa y rica que es la lengua española, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, no pudo encontrar una palabra más indigna para construir una metáfora refiriéndose al Gobierno: fosa. Fue el sábado, en un acto de su partido y, para ser exactos, alentó a los asistentes con la idea de “empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país”. El diccionario de la RAE define fosa en su primera acepción como “hoyo hecho en la tierra para enterrar un cadáver”; en el caso de fosa común dice “fosa en la que se entierran cadáveres que no tienen sepultura propia”. Debe ser a esta última a la que se refería el dirigente popular, habida cuenta de que al Gobierno lo conforman una pluralidad de personas, claro.

Sus palabras son gravísimas y pensar que responden a una suerte de error sin mala intención sería muy generoso; sinceramente, no lo creo. De hecho, diría que, además de ser de una vileza impropia de alguien que ostenta una responsabilidad tan importante, eran intencionadas. Y eso es lo peor. Porque en este país, la palabra fosa también responde a una significación emocional, no recogida por el diccionario, que tiene que ver con los sentimientos y con el dolor de las familias de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, que no son pocas. Se pueden decir muchas cosas para hacer oposición a un gobierno, pero hay algunas, como lo es en este caso, que resultan inaceptables.

El colofón al fin de semana lo puso su jefe de filas publicando un video en las redes sociales cantando “Mi limón, mi limonero” junto a otras personas; en el post, Núñez Feijóo, aclaraba la chanza de ese momento al añadir la frase “Me gusta la fruta”, dejándonos claro el significado de la publicación: insultar en el idioma de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. En fin, que han empezado el curso político entre infamias y ofensas nutridos por la energía de creer que lo tienen todo ganado. Pero, ¿acaso es esto lo que la ciudadanía espera de un partido supuestamente serio? Quizá esa es la cuestión de fondo: solo son un supuesto.