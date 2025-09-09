Venganza, 75 años después

Ferran Torres celebra un gol con la selección española. / AP

La selección española de fútbol ha borrado en Konya la nefasta eliminación ante Turquía padecida en Roma, 1950, gracias a la mano inocente de un “bambino”. En aquella eliminación se abrió la dura época en la que España, además de perderse el Mundial de Suiza; no se clasificó para el siguiente en Suecia; y, en Chile, 1962, e Inglaterra 1966; la actuación de la que aún no se le llamaba “La Roja” (obviamente), alternó ausencias con actuaciones decepcionantes. Esta vez hubo venganza. Solo que 75 años después.

Turquía abrió el nefasto camino internacional. Nuestra selección ganó en Madrid por 4-1, pero en la vuelta, en Estambul, perdió por 1-0. En aquellos tiempos no valía la diferencia de goles y hubo que disputar desempate en la capital italiana. La igualada a dos tantos obligó a un sorteo. La mano inocente de un niño, hijo de un dirigente italiano, sacó la papeleta de nuestro adversario.

Y a casa, después de una maniobra que dejó fuera del equipo a Ladislao Kubala, exiliado húngaro, que se había nacionalizado en España. Fue un telegrama falso en el que alguien puso la firma de la FIFA y prohibía la participación del entonces ídolo barcelonista... Kubala, que sí había jugado en el encuentro anterior, no pudo ser alineado en Roma. En los tres partidos contra los turcos, Pasieguito y Puchades formaron parte del conjunto nacional. En la tarde de la derrota el capitán fue Antonio Puchades que esta vez formó línea media con Pasieguito, quien en los otros encuentros actuó de interior.

De la eliminación quedó como símbolo “il bambino”.En aquellos tiempos el Valencia aportaba jugadores a la selección, Además de los citados fueron alineados entre otros, Vicente Asensi, (el otro Asensi jugó en el Elche y Barça), Mañó, Fuertes, Sastre, Guillot; y en la presente ocasión el único valenciano, y autor de un gol, fue Ferran Torres, que gracias a las generosas políticas del inefable Peter Lim pertenece al Barça. En todas las etapas, el Valencia ha proporcionado jugadores para la ‘A’ como Gayá, últimamente, o para la ‘B’, como Sócrates y Badenes. Ahora, nos asombra que haya nombres del Valencia, nacidos en su cantera en la Rojita y en las selecciones inferiores. Es un consuelo. Sobre todo, para Lim que saca dinero de las relevaciones.

Posdata. La paciencia del santo Job tiene su gran ejemplo en los socios del Barça. Pagan su cuota y no ven partidos en sus gradas.