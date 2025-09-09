La amenaza de los divinos

François Bayrou, primer ministro de Francia. / Europa Press/F. Pestellini

Hay una fina línea de puntos que conecta los artículos aquí de Joan Romero y Ferran Villalonga con el discurso de Ximo Puig en Radio Valencia. Se trata de un diagnóstico compartido por un profesor universitario y exconseller, así como por un diplomático y antiguo miembro del primer Consell de Zaplana, y también por un expresident y actual embajador de la OCDE en París, sobre la urgencia de alcanzar amplios consensos en cuestiones básicas. Son tres reflexiones de personas cultas y gestores solventes, que, sin embargo, no encuentran eco entre los cuadros dirigentes, quienes deberían marcar la diferencia entre el hooliganismo y el bienestar colectivo, más allá de los argumentarios de uso inmediato, siempre pobres en propuestas y ricos en ataques al adversario.

Conviene insistir en que la esencia y el origen de la política están en la necesidad de convivir y organizarse. Las primeras comunidades humanas comprendieron muy bien que la supervivencia dependía de reglas y consensos, hasta que la polis griega transformó aquellas nociones en un espacio de deliberación y participación ciudadana. Allí surgieron conceptos como democracia, justicia y poder compartido, que con el tiempo convirtieron la política en el arte de gestionar conflictos e intereses colectivos. Hoy, aunque hayan cambiado las formas, la esencia sigue siendo la misma: la búsqueda de equilibrios que hagan posible la vida en común.

El diplomático, exconseller y exsecretario de Estado para la Cooperación Internacional, Ferran Villalonga, sostiene que el conflicto en Oriente Medio perdurará porque el pragmatismo que en su día ejerció la Autoridad Nacional Palestina se desvaneció con la llegada de los integristas de Hamás. Y a este militante moderado del PPCV, firme partidario de Francisco Camps, le salió una conclusión para la posteridad: “Con los marxistas se puede negociar, duro, pero se puede. Con Dios no”. Por tanto, los dirigentes con vocación divina son los más desacreditados para alcanzar consensos, como demuestra el caso de Macron, que con la caída de Bayrou suma ya cuatro primeros ministros desde 2022 —tres de ellos en el último año—. El presidente francés creó un partido de culto a su imagen y semejanza, y al principio le funcionó, aunque ahora ha llevado a su país a una crisis institucional sin precedentes, en la que la derecha populista es mayoritaria. Como advierte Romero, el abandono de la cultura del acuerdo es el mejor abono para el crecimiento de la extrema derecha.