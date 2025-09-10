Opinión | Aula crítica
Apertura del carrer del Túria
Quan fa uns dos segles començaren a enderrocar-se les muralles de les ciutats, la pressió per a créixer i ampliar els seus límits construïts era una realitat, de fet ja existien barriades exteriors. Per això i fer les coses ben fetes, es programaren i es projectaren eixamples urbans dissenyats amb criteris coherents i moderns. El més famós entre nosaltres és el de Cerdà a Barcelona, que en va inspirar els d’algunes ciutats, com ara el de València que, articulat per la gran via de Marqués del Túria, és una trama de gran qualitat. Este eixample és el més destacat de la capital i dona nom al seu districte.
Però n’hi ha altres eixamples més modestos que tenen també interés. Un és el del Botànic, el del barri de València on s’inscriu el Jardí. És un eixample comparativament menut, limitat per la gran via de Ferran el Catòlic, l’avinguda de la Petxina i el carrer de Guillem de Castro. Al barri conviuen equipaments d’àmbit de ciutat, com són el mateix Botànic i el seu company de les Hespèrides (a més del futur jardí de Trini Simó, encara en construcció), amb equipaments públics locals com el Mercat de Rojas Clemente i el grup escolar Cervantes. És un barri residencial d’arquitectures senzilles, d’illes en quadricula irregular, amb diversos conjunts d’edificis plurifamiliars de valor patrimonial, raó per la qual estan protegits.
Un carrer llarguerut travessa tot el barri de nord a sud: el carrer del Túria, que s’inicia en l’avinguda de la Petxina (lateral del llit vell) i que fins ara acaba bruscament perquè en arribar al carrer de Lepant no té continuïtat. No en tenia, perquè en l’actualitat estan en construcció edificis d’habitatges que obrin el carrer fins a connectar-lo amb la plaça de Rojas Clemente, on hi ha el Mercat municipal. L’apertura del carrer Túria, prevista en el planejament urbanístic de la ciutat fa moltes dècades, és una millora substancial per al barri del Botànic, perquè la suma del tram de carrer obert, amb una amplària major que els trams antics, i l’espai de Rojas Clemente genera en potència una zona central ara inexistent i articula millor el conjunt de la trama d’edificis.
Ara bé, ho farà si es projecta i urbanitza creant un espai únic entre el nou tram del Túria i l’actual jardí de la plaça del mercat, un espai per a vianants i amb plantació d’arbres potents. Convé recordar que en els anys 2016-2017 la campanya “El Botànic es mou”, promoguda per l'ajuntament de la ciutat, va convertir l’aparcament que ocupava tota la plaça en el magnífic espai del qual hui gaudix el veïnat.
Completar la qualitat del barri del Botànic demana unir eixos dos espais públics, la plaça de Rojas Clemente i el que crea l’apertura del nou tram del carrer Túria. És una possibilitat més que convenient, necessària per a potenciar el paisatge urbà i el benestar de les persones.
La ciutat —totes les ciutats— necessita moltes xicotetes actuacions d’acupuntura urbanística que la milloren: aprofitar cada nou espai, ampliar les voreres d’una via pública, plantar arbres i vegetació en carrers erms, reformar un jardí, més bancs públics, suprimir obstacles per a caminar, reedificar en solars existents... En el cas que comente l’apertura d’un carrer obri una oportunitat clara, seria un fracàs destinar-la al pas de cotxes. Espere que l’ajuntament ho haja pensat així, les nostres ciutats necessiten més espais públics agradables, atractius i de qualitat per als vianants i la generalitat de veïns.
