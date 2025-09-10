Opinión
Barça-Valencia al Johan Cruyff, vergonya, cavallers, vergonya !
Joan Laporta i el FC Barcelona han marejat al Valencia CF i han faltat al respecte als seus aficionats amb la col.laboració de LaLliga
Al final, l'equip culé juga on vol, un estadi que no reuneix les condicions exigides per la competició i que ni tan sols tenia el VAR en funcionament
Levante-EMV i Superdeporte duem quasi quatre setmanes al menys contant que l'Spotify Camp Nou, es a dir, el Camp Nou de tota la vida, no està en condicions d'acollir el partit de Lliga del pròxim diumenge entre el FC Barcelona i el Valencia CF perquè s'estan fent les obres d'ampliació i reforma del coliseu culé. També duem quasi un mes contant que el Johan Cruyff, l'estadi on juga el Barça B, no pot acollir un partit de la Lliga espanyola perquè sols té 6.000 localitats i caldrien 8.000, al menys, con obliga i diu la Lliga de Furbol Profesional que presideix el senyor Javier Tebas. I també portem quasi setmanes publicant que Joan Laporta, president del Barça i màxim responsable d'aquest desgavell, porta marejant tot l'estiu amb què el partit es faça a l'Spotify, encara que siga obrint la meitat, ple de bastides i només amb 27.000 localitats. S' imaginen la imatge? Una vergonya, xé, una vergonya.
I més, ... vergonya, cavallers, vergonya... resulta que a cinc dies del partit encara seguíem sin saber on s'anava a jugar perquè el Barça i Joan Laporta continuaven marejant amb les normes i les inspeccions urbanístiques i les pressions açi i allà. En el moment d'escriure aquest article, dimarts de matí, encara havíen anat els técnics de l'Ajuntament de Barcelona, una altra vegada, per comprovar les obres. Per comprovar que l'estadi no està acabat. I dimarts de vesprada, amb el vist-i-plau de la Lliga, el Barça continuava marejant al Valencia CF i als seus aficionats. Malauradament, la Lliga donà permís per jugar al Johan Cruyff, per una qüestió de "força major" no ha existit mai. Sembla, no obstant, que esta vegada han arreglat el VAR, no siga cosa que no funcione com va passar a Vallecas amb un penalti dubtòs que va afavorir a l'equip de Hansi Flick.
Mentrestant, la manca de respecte al Valencia CF, a la seua afició i al seus jugadors es tan gran que no cap a l'Spotify, estiga acabat o no. Inclús al comunicat que va emetre el Barça, ja a poqueta nit d'ahir no es va fer referència al Valencia i al seus seguidors. Un oblit imperdonable.
La manca de respecte al Valencia CF, a la seua afició i al seus jugadors es tan gran que no cap a l'Spotify, estiga acabat o no
L' Spotify Camp Nou està en obres i la certificació d'obres, el document que acredita que l'obra està ben feta i acabada no arriba a temps a eixe partit. Pet tant, l'Ajuntament de Barcelona es nega a lliurar-li al club blaugrana la llicència d'ocupació. Per tant, és l'Ajuntament de Barcelona el que li diu al Barça que no pot jugar en eixe camp perquè la construcció no està conclosa i perquè obrir una part pel partit és perillós i una responsabilitat. Li ho ha dit per escrit tres o quatre vegades com bé han publicat l'Sport i el Periódico de Catalunya. Però... Laporta 'erra que erra'....
I més, l'ajuntament barceloní va imposar una multa simbòlica al club fa pocs dies puix un grup d'operaris va tractar de treballar un diumege sense permís. Per tant, como diem, ja fa setmanes que els directius culés, al menys des d'agost, sabien que no podrien rebre al Valencia CF con toca. I no han buscat solucions serioses i professionals. Sols, han posat dalt de la taula alternatives que tampoc no eren viables, excepte Montilivi que no els venia bé i que podia beneficiar al visitant.
El Barça va treballar opcions, poc fiables i creíbles. Una de les opcions que LaLiga va rebutjar va ser que el partit es jugara ací a València primer, tot i que el calendari diu que s'han de jugar allà primer. LaLiga i el senyor Javier Tebas no es van a atrevir a tant perquè aquesta mesura, possiblement, podria condicionar sinò adulterar la pròpia competició.
També el senyor Joan Laporta, que és un acreditat il·lusionista, va tractar de jugar el Barça-Valencia al Lluís Companys, opció llògica per estar a la Ciutat Comtal aquest estadi. Però aviat es va descartar perquè en aquest camp es celebrarà el concert de Post Malone aquest divendres, dia 12 de setembre. Els preparatius i la neteja posterior a l'esdeveniment fa impossible que es puga disputar un partit de fútbol dos dies després de celebrar-se aquest concert.
Altra alternativa que es plantejà va ser que es jugara a Montivili, l'estadi del Girona, on es juga la lliga d'habitud i on hem vist també partits de Champions League recentment. Però el veí del Nord també va ser descartat, no sabem bé el motiu. Això si, en Can Barça no volíem que el Barça es tinguera que menejar de Barcelona. De nou, es pensava en clau local i no es pensava en el Valencia CF. 'Jo tinc un problema i el trasllade a la resta'. Eixa és la màxima.
"I clar, millor el Johan Cruyff que no és un estadi de primera pero total per a un partit... " segur que van dir a la Ciutat Comtal. I ahi tenim al senyor Laporta pressionant en eixa línia. I aconseguint eixir-se amb la seua. Cal vore si algun equip es planteja impugnar el partit com ja s'ha filtrat.
De tota manera, ... les normes estan per complir-les i han de ser iguals per a tots. Què haguera passat si fora al contrari? S' imaginen un Valencia-Barça a la Ciutat Esportiva de Paterna? S'imaginen a qualsevol de la resta d'equips de Primera Divisió -llevat per descomptat del Real Madrid, que no compta açi- fent una cosa pareguda durant tot un mes? Però quina vergonya de competició es aquesta? Per l'amor de Déu.
Ja està bé. Un club senyor com el FC Barcelona no pot continuar fent les coses així. Estirant les normes i les lleis com millor li convinga !. Hi haurà telefonada a Moncloa la pròxima vegada ? Passarà com amb el 'cas Olmo' ? Quina nova argúcia legal està preparant Joan Laporta? Al cap i a la fi, per omplir el Johan Cruyff de cadires desmuntables ?
Vergonya, cavallers, vergonya ! Vaja lliga tenim !
