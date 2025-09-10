El miedo viaja en Cayuco, los datos en Ferry

Los servicios sanitarios atienden a migrantes llegados en cayuco a Canarias / Europa Press

Cada vez que la economía tose o un cayuco ocupa el plató, la inmigración sube en la lista de “problemas” y el discurso duro resucita como si fuese nuevo. Sin embargo, tres décadas largas de encuestas del CIS y series oficiales dibujan otro guion: las olas de alarma no se explican por una “avalancha” criminal ni por un colapso de servicios, sino por ciclos económicos, cobertura mediática y rentabilización política. Lo demás —que “nos quitan el trabajo”, que “sube la delincuencia”, que “abusan de la sanidad”— es, en el mejor de los casos, una caricatura; en el peor, una falsedad útil. Aquí están los números.

La escena del día: ruido, ruptura… y el comodín migratorio

Verano y otoño de 2024 devolvieron la inmigración al centro del ring: ruptura de Vox con gobiernos autonómicos del PP en plena bronca por el reparto de menores migrantes de Canarias; visita de Alberto Núñez Feijóo a Roma para elogiar el “modelo Meloni”; y la inmigración escalando en el barómetro del CIS del cuarto puesto en julio (16,9%) al primer lugar en septiembre (30,4%) como “principal problema nacional”.

La película, sin embargo, no es inédita. En septiembre de 2006, tras la llamada crisis de los cayucos, la inmigración ya había saltado del 31,2% al 59,2% como gran preocupación, desbancando al paro y al terrorismo. Dos años después, con la economía en caída, bajó al 23,8%: el foco se había mudado a “economía” y “paro”.

Las veces que se cita 'Inmigración' como uno de los principales problemas del CIS / Levante-EMV

El giro del reloj de arena: cuando miramos los datos, el susto se desinfla

1) “La inmigración dispara la delincuencia”

Un clásico. Y un mito zombi —así lo llama la literatura académica—: por mucho que se refuta, vuelve. Las tasas de criminalidad en España llevan más de una década estables o a la baja (41,4 delitos por cada 1.000 habitantes en 2024, frente a 47,6 en 2011; Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad). Entre los condenados, el 74% tiene nacionalidad española; la mayor tasa relativa entre extranjeros se explica por factores demográficos y socioeconómicos (más hombres jóvenes con menor nivel educativo), no por el pasaporte (INE/series judiciales). Aun así, en oleadas de alarma mucha gente vincula inmigración e inseguridad: en 2002, 59,6% decía estar “muy o bastante” de acuerdo con esa relación (CIS). La percepción sube cuando sube el ruido.

2) “El ‘efecto llamada’ lo creó tal regularización”

Etiqueta eficaz, explicación pobre. El PP popularizó el término en 2006 para culpar al Gobierno Zapatero tras regularizar 575.951 permisos, pero no fue la primera regularización (hubo con González 1991 y con Aznar 2000–2001) y ese no es el mecanismo que por sí solo explica los flujos. La evidencia describe rutas, conflictos y mercados laborales y, en 2006, un cambio logístico clave: de pateras a cayucos con más capacidad (39.180 llegadas ese año; Interior/series Canarias).

3) “Nos quitan el trabajo y bajan los salarios”

Lo que dicen los datos recientes: la inmigración no reduce de forma significativa el empleo ni los salarios de los nativos en España, y las brechas iniciales de inserción se cierran con el tiempo (algunos grupos incluso superan las tasas de empleo de los autóctonos tras cinco años). La desigualdad salarial se explica casi íntegramente por características observables (edad, educación, sector, tipo de contrato), no por ser extranjero (estudios nacionales y comparados).

4) “Colapsan la sanidad y la escuela”

El uso del SNS por parte de inmigrantes es similar al de los nativos por edad, aunque con menos acceso a especialistas y más urgencias; en educación, el impacto depende de inversión y gestión, no de la nacionalidad del alumno. Los barómetros muestran miedo, sí, pero también apoyo mayoritario a invertir más en centros con mayor presencia de inmigración para que la calidad no empeore.

Cómo se fabrica la alarma (y cómo se apaga)

Si algo revelan treinta años de encuestas es que la “alarma migratoria” se mueve como un sismógrafo del ciclo económico y mediático. En 2001 la inmigración ya había subido al cuarto puesto (15,9%); en 2002, con titulares y debate, saltó al tercer lugar (26,3%). En 2011, en plena Gran Recesión, cayó al 8,3%: el drama era el paro. En 2013, casi desapareció de la lista (2,8%). Y en 2024, con nuevas llegadas a Canarias y pugnas partidistas, volvió a la cima (CIS). El patrón es consistente con cambios de agenda mediática y contexto económico.

¿De dónde viene la gente hoy? En la última medición específica de la Comisión Europea muestra que la puerta principal de entrada son los medios tradicionales (TV, radio y prensa, 56%), seguidos de redes sociales (15%), familia y amistades (10%), compañeros y conocidos (7%) y la observación del entorno local (10%). España, además, parte de una exposición directa alta: el 35% dice interactuar a diario con personas inmigrantes. Y la ciudadanía atribuye un papel clave en la integración a gobiernos nacionales (76%), autoridades locales (≈75%), empleadores (76%) y medios (67%); por eso el clima político-mediático modula tanto la percepción. En septiembre de 2024, la inmigración saltó al 30,4% como “principal problema nacional”, un pico de saliencia más vinculado al ciclo informativo y la disputa política que a cambios bruscos en la experiencia cotidiana.

Fuentes principales de información sobre inmigración / Levante-EMV

Lo que sí cambia: del “somos pocos” al “son demasiados”, ida y vuelta

España ya no es “somos pocos”: a 1 de julio de 2025 la población alcanza 49.315.949 personas —máximo histórico— y el aumento reciente se explica por la inmigración (INE, Estimaciones/Padrones). En el 2º trimestre de 2025, los residentes nacidos en España disminuyeron en 18.120 personas mientras que los nacidos en el extranjero aumentaron en 137.931; saldo total: +119.811. A esa misma fecha, casi 1 de cada 5 residentes ha nacido fuera (9.686.214; ≈19,6%) y el 14,3% tiene nacionalidad extranjera (7.050.174).

Variación trimestral de la población (2T 2025) por lugar de nacimiento (INE, EPC 1 de julio de 2025) / Levante-EMV

El reloj demográfico empuja en la dirección contraria: nacen pocos —1,12 hijos por mujer en 2023— y el INE proyecta que habrá más defunciones que nacimientos al menos durante los próximos 15 años; además, la población de 65+ pasaría del 20,4% actual a ≈30,5% hacia 2055 y la tasa de dependencia rondaría el 75% a comienzos de la década de 2050. Con esa base, los picos de “son demasiados” que detecta el CIS cuando la inmigración sube en la agenda conviven con una realidad estructural: sin saldo migratorio positivo, España perdería población y fuerza laboral.

Las aristas que no caben en un eslogan

Regularizaciones, para todos los gustos ideológicos . No empezaron ni acabaron en 2005: hubo en 1991 (González), 2000–2001 ( Aznar ) y 2005 ( Zapatero ) . Presentarlas como un “invento de la izquierda” es, siendo benévolos, amnesia selectiva.

. Presentarlas como un “invento de la izquierda” es, siendo benévolos, amnesia selectiva. Canarias 2006 y la logística del miedo . El salto de patera a cayuco —más eslora, más pasaje— multiplicó la visibilidad del fenómeno y con ella la alarma. El dato: 39.180 llegadas ese año (muy por encima de 2005 y 2007) .

El salto de patera a cayuco —más eslora, más pasaje— multiplicó la visibilidad del fenómeno y con ella la alarma. El dato: . Quiénes son . En 2008 los extranjeros eran 5,27 millones (11,4% de la población), con marroquíes, ecuatorianos y colombianos a la cabeza. La distribución territorial siguió la economía: del eje Madrid–Barcelona a Valencia, Murcia, Andalucía, donde hacía falta mano de obra.

En 2008 los extranjeros eran 5,27 millones (11,4% de la población), con marroquíes, ecuatorianos y colombianos a la cabeza. La distribución territorial siguió la economía: del eje Madrid–Barcelona a Valencia, Murcia, Andalucía, donde hacía falta mano de obra. Quién necesita a quién. El Banco de España advirtió en 2024: si España quiere sostener su sistema de pensiones, necesitará mucha más población inmigrante activa en las próximas décadas. No es ideología, es demografía.

Las objeciones de manual, al microscopio

Pero sube la delincuencia donde hay más inmigración.

Los delitos no han escalado en paralelo a la llegada de extranjeros y las diferencias de condenas se explican por estructura de edad, educación y circunstancias, no por nacionalidad. E insisto: 74% de condenados son españoles. Conviene no convertir correlaciones espurias en titulares (Interior/INE, 2011-2024).

Abusan de la sanidad.

Las encuestas detectan percepción de abuso, especialmente en momentos de recortes, pero los estudios comparados muestran usos similares por edad y, por desgracia, menos acceso a especialistas para inmigrantes. Lo que sí funciona —y la mayoría apoya— es invertir más donde aumenta la demanda.

Nos bajan los salarios.

El mercado de trabajo distingue oficios, sectores y contratos. A igualdad de perfil, el “efecto sustitución” es limitado y tiende a diluirse. La brecha salarial de los inmigrantes se explica al 94% por características observables; el resto puede ser discriminación.

Hay demasiados.

¿“Demasiados” respecto a qué: necesidades del tejido productivo, envejecimiento, pensiones, cuidados, agricultura, hostelería? La percepción oscila; las necesidades no tanto. Entre 2005 y 2023, 2,34 millones de residentes adquirieron la nacionalidad española; a 1 de enero de 2025, uno de cada cinco residentes nació fuera de España. La realidad ya es diversa, y funciona.

Salvamento Marítimo rescata a varios menores cerca del Puerto de la Restinga / Europa Press

Anatomía de una alarma rentable

La serie histórica muestra un patrón tozudo:

Sube la visibilidad (llegadas concentradas, imágenes dramáticas, bronca política) → Se dispara la preocupación (“inmigración” salta en el ranking) → Se activan los estereotipos (delincuencia, abusos, sueldos) → Llega la crisis económica o se redistribuye la presión → Cae la preocupación, porque otras urgencias ocupan portada.

El as bajo la manga, por cierto, no está en “lo que digan los políticos” como fuente directa de opinión. La política sí importa por otra vía: la ciudadanía atribuye un papel clave en la integración al Gobierno nacional y a las autoridades locales (≈75–76%), y también a los medios (≈67%), lo que ayuda a explicar los picos de saliencia: en septiembre de 2024 la inmigración alcanzó el 30,4% como “principal problema de España”, mientras que como “problema personal” se quedó en el 13,7% (CIS/Eurobarómetro).

Epílogo: el perro y el desconocido

«Los perros, de cierto, ladran a quien no conocen», decía Heráclito. La sociología lo traduce en porcentajes: en cuanto la economía hace aguas o una imagen se viraliza, ladramos. Pero el desconocido no es el villano. Los datos lo repiten: ni invaden, ni roban el futuro, y sí sostienen sectores enteros, pagan impuestos, cuidan (literalmente) y rellenan la pirámide demográfica que vaciamos con cada cumpleaños. Lo demás es atrezo.

Si queremos políticas serias, empecemos por apagar el megáfono del miedo y encender el cuadro de mandos: rutas seguras, sanción a la economía sumergida, inversión en integración y descentralización sensata de la acogida. Porque los bulos flotan —ligeros como un eslogan—, pero las sociedades se sostienen con evidencias.