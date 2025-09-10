Opinión | Ni un moment de glòria
Mazón, filòleg de bar
L’antic vocalista del grup Marengo i ara President de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, aquesta vegada, una més, ha desafinat posant-se de quatre potes dins dels nombrós grup de “filòlegs de bar” especie super abundant al País Valencià. En aquesta ocasió ha tret del calaix el vell fantasma del anticatalanisme, antiga estratègia de la dreta valenciana per munyir vots i tindre a la gent distreta. Ha escrit una carta, en castellà, no podia ser d’altra manera, per amenaçar el ministre d’Exteriors espanyol, Albares, per haver oblidat el valencià en la demanda a la Unió Europea perquè es reconega l’oficialitat dels idiomes basc, gallec i català. Mazón acusa Albares d'haver fet “una renuncia explícita al valencià i un menyspreu a l’Estatut d’Autonomia”I tot això ho diu des del Palau del carrer de Cavallers on la nostra llengua està proscrita des que el van ocupar Mazón i els seus de la mà dels ultres de VOX, enemics declarats del valencià i la intel·ligència.
“Quod natura non dat, Salmantica non praestat”, tal vegada a Mazón, malgrat haver passat per la Universitat la vida no l’ha proveït de la suficient sapiència per saber que el valencià i el català son la mateixa llengua, a no ser que lo del President de la DANA siga tan sols mala fe i no ignore la definició de valencià al Diccionari de la Real Academia, li recorde que diu “variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo reino de Valencia”. Els intents, per part de la dreta valenciana, ara ajudada pel nacionalisme espanyolista, per atacar la llengua, no son cosa nova. Ja el 1975 els acadèmics de l’Acadèmia Espanyola, i la de Història van fer un manifest a favor de la unitat de la llengua, entre els firmants noms poc sospitosos de catalanisme com Camilo José Celai el franquista José María Pemán.
Segurament, entre els retalls de la premsa diària que li passen cada matí a Mazón algú, segurament, ha oblidat incloure que el Partit Popular està impedint que el català siga considerat idioma oficial a la Unió Europea, perquè seria una incongruència que mentre els seus posen pals a les rodes al català a Europa ell es despenja aquí demanant que el Govern espanyol demane la oficialitat europea per una variant de la mateixa llengua.
Senyor President ningú creu en l’explosió d’amor al valencià que, de sobte, li ha pres el cor. Vostè i els ultres que recolzen la seua cadira al carrer de Cavallers no es que no usen el valencià ni a casa ni en lloc, es que volen exterminar-lo. Ho va dir clarament el Síndic de Vox, el senyor Llanos parlant de la AVL “volem estrangular-la”, i ja han començat a fer-ho negant-li al pressupost 480,000 euros. Vostès, acatant les ordres del neo feixisme, han declarat castellanoparlant la ciutat d’Alacant. Vostès, també sota les ordres de VOX, amb l’ajuda d’un acadèmic que s’ha desdit del que deia fa més de vint anys, volen canviar l’accent de València, per, poc a poc, fer-lo desaparèixer i que la capital del País castellanitze el nom. Senyor President, vostè vol que els valencians el creem un ferm defensor del valencià quan vostè i els seus sempre son en contra. Amos, anda ya.
