Opinión | Al tall al tall

Jesús Puig

València

Pirotècnia retro contra la llengua

Monestir de Sant Miquel dels Reis. / Germán Caballero

Una vegada més la història és cíclica. Que Mazón demane l’oficialitat del valencià a Europa, separat del català és, mutatis mutandis, la versió actualitzada de la qual va fer Camps el 2004 exigint una traducció de la Constitució Europea diferenciada del català. Canvien els protagonistes, però el guió és un remake del vell libreto. Han passat dues dècades i el PP valencià insisteix en un discurs secessionista que sona a recalfat. Cap novetat. El passat torna a ser present. Vivim ancorats en un present persistent. O en un persistent passat, tan revellit que fa riure com hui els pantalons pota d’elefant de la meua joventut i les jaquetes Nehru dels Beatles.

A Mazón el valencià l’importa una fava. Com a demagog —li faig un favor amb aquest epítet—, arma un Cristo per la presència del valencià a Europa, però després no s’esforça per impulsar-ne l’ús. I clar, quan el capellà no predica amb l’exemple, ningú no es creu el seu sermó. Adduir que valencià i català són llengües diferents basant-se jurídicament en el fet que el nom de la llengua no és el mateix a l’Estatut de Catalunya i del País Valencià fita l’esperpent. Per idèntiques raons, hauria d’exigir al Parlament Europeu que lliure per duplicat els documents que envia a Espanya; ja que la Constitució espanyola denomina com a “castellà” l’idioma que la Constitució Europea anomena “llengua espanyola”. Dos noms diferents que, seguint l’argumentari de Mazón, converteixen el castellà i l’espanyol en llengües diferents.

La RAE, l’AVL ja van deixar clara la unitat de la llengua; però a Mazón li va, li va, li va la unitat amb hac, és a dir, la “hunitat” d’Àtila. Que a Catalunya diuen nen i ací xiquet? També a Espanya diuen “ordinador” i a Perú “computadora” o a Mèxic diuen “carro” el que ací en diem “coche”. I no per això qüestionen la unitat de la llengua espanyola. Burrera és que algú escriga “fege” en lloc de “fetge” només perquè eixe algú —que normalment en diu “hígado”— s’obstina en assegurar que “fege” és valencià i “fetge” és català.

